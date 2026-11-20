W skrócie Waldemar Żurek podjął decyzję o zawieszeniu prokurator Beaty Marczak w obowiązkach służbowych w pionie ds. przestępczości zorganizowanej na sześć miesięcy.

Decyzja prokuratora generalnego ma związek z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawie sprawowanego przez prokurator nadzoru.

Zawieszenie obowiązuje od 20 listopada 2026 roku do 19 maja 2027 roku i ma charakter zabezpieczający, mający na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania prokuratury.

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"Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na sześć miesięcy. Decyzja jest natychmiast wykonalna i zapadła w związku z postępowaniem wyjaśniającym rzecznika dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią nadzoru" - poinformował w piątek za pośrednictwem platformy X Waldemar Żurek

"Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą" - dodał minister sprawiedliwości.

Szczegóły decyzji przedstawiono w komunikacie Prokuratury Krajowej, przekazanym przez rzeczniczkę prasową prokuratora generalnego Annę Adamiak. Wynika z niego, że Beata Marczak została zawieszona w czynnościach służbowych 20 listopada 2026 roku na okres sześciu miesięcy, czyli do 19 maja 2027 roku. Podstawą decyzji jest art. 150 § 1 i 2 ustawy Prawo o prokuraturze.

Żurek zawiesił Beatę Marczak. W tle postępowanie dyscyplinarne

Jak wyjaśniono w komunikacie, sprawa ma swój początek w decyzji ministra sprawiedliwości z 23 października 2026 roku. Wówczas Waldemar Żurek powołał prokuratora Jakuba Mytycha na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości.

Jego zadaniem było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego sposobu sprawowania przez Beatę Marczak nadzoru służbowego nad sprawami prowadzonymi w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz podległych mu wydziałach zamiejscowych.

Postępowanie miało w szczególności wyjaśnić, czy mogło dojść do przewinienia dyscyplinarnego "polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu".

Jak poinformowała prokuratura, rzecznik dyscyplinarny formalnie wszczął postępowanie wyjaśniające 10 listopada 2026 roku.

Prokuratura wyjaśnia powody zawieszenia. Chodzi o nadzór nad sprawami

W ocenie Waldemara Żurka okoliczności analizowane w ramach postępowania, ich bezpośredni związek z obowiązkami służbowymi Beaty Marczak oraz wątpliwości dotyczące prawidłowości sprawowanego przez nią nadzoru uzasadniają czasowe odsunięcie jej od pracy.

Jak zaznaczono w komunikacie, dalsze wykonywanie obowiązków przez prokurator mogłoby "negatywnie wpływać na działalność Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji".

Prokuratura podkreśla jednocześnie, że zastosowany środek ma charakter zabezpieczający. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz ochrona interesu publicznego.

"Nie stanowi rozstrzygnięcia o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora ani nie przesądza o wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego" - wskazano w komunikacie.



