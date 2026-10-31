Waldemar Żurek o zachowaniu prezydenta. "Niepokoi mnie"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

- Zaniepokoiło mnie ogromnie zachowanie prezydenta. (...) Mam nadzieję, że prokuratura podejmie działania - ocenił Waldemar Żurek, odnosząc się do próby wejścia do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ocenił ponadto, że na nagraniu widać, jak "wdziera się i atakuje sędziów".

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udziela wypowiedzi dziennikarzom w sprawie wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Waldemar Żurek o nagraniu z udziałem prezydenta Karola NawrockiegoZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu "wdzieranie się" do budynku Trybunału Konstytucyjnego i "atakowanie sędziów".
  • Policja interweniowała przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie doszło do zatrzymania trzech osób, które weszły na teren chronionego obiektu.
  • Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie kierownictwa w TK i zawiesiła w obowiązkach Bogdana Święczkowskiego, co dotychczasowe władze Trybunału uznały za bezprawne.
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Waldemar Żurek odniósł się do nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych przez Macieja Berka. Widać na nim prezydenta Karola Nawrockiego, który próbuje wejść do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Doszło do szarpaniny.

- Zaniepokoiło mnie ogromnie zachowanie prezydenta. (...) Mam nadzieję, że prokuratura podejmie działania - powiedział minister sprawiedliwości. Jak dodał, to "niedopuszczalne, by osoba, którą chroni immunitet prezydencki zachowywała się w taki sposób".

Ocenił ponadto, że prezydent "wdzierał się i atakował sędziów".

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Żurek w TVN24 przyznał, że rozmowy ws. TK były prowadzone m.in. z Bartłomiejem Sochańskim, ale nie doszło do "żadnego wypracowania kompromisu". Wyraził nadzieję, że "któryś z sędziów wybranych przez PiS będzie chciał brać udział w zgromadzeniu, bo dla Trybunału to jest ważna rzecz".

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Szef resortu sprawiedliwości przypomniał, że w prokuraturze prowadzone są śledztwa "gdzie widzimy gołym okiem już po tych dowodach, które zostały zebrane, że dochodziło do manipulacji składami".

- Zarówno za czasów pani Przyłębskiej, jak i w czasach pana Święczkowskiego po prostu dobierano niezgodnie z zasadami przydziału spraw taki skład, żeby uzyskać określone orzeczenie - powiedział.

Według ministra Waldemara Żurka na rozpatrzenie czeka szereg skarg obywatelskich, którymi przez lata nikt nie nadał biegu. - One są nierozpoznane. Leżą w szafach Trybunału, więc to jest sytuacja bardzo niepokojąca, że tak ważny organ po prostu nie pracuje - powiedział w TVN24.

Trybunał Konstytucyjny. Przed budynkiem pojawiła się policja

W piątek po południu Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma ich w budynku TK. Jednocześnie przed siedzibą trwał protest. Następnie mundurowi poinformowali o zatrzymaniu trzech osób, które miały dostać się na teren Trybunału.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 pojawiła się z kolei informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i to ona wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Jednocześnie w mediach społecznościowych TK dotychczasowe władze przekazały, że strona internetowa Trybunału została "bezprawnie przejęta". Podkreślono, że prezesem pozostaje Bogdan Święczkowski.

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