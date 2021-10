- Nie mam dobrych informacji.Jest prawie 4 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Dokładnie to 3931 nowych osób zakażonych COVID-19. To jest wzrost o prawie 85 procent względem poprzedniego wtorku - powiedział w "Sygnałach Dnia" w Radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

To więcej niż dotychczasowa rekordowa liczba nowych przypadków w czwartej fali koronawirusa odnotowana 16 października. Resort zdrowia poinformował wtedy o 3236 nowych zakażeniach.

Nie żyje 64 chorych na COVID-19

Wiceszef resortu ujawnił, że na COVID-19 zmarły 64 osoby. To najwięcej zgonów od 11 czerwca, kiedy to zmarło 68 osób, z czego 19 osób miało COVID-19, a przyczyną śmierci 49 pacjentów były choroby współistniejące.



- Te liczby są tak przemawiające do wyobraźni, a przynajmniej tak powinny przemawiać, że te osoby, które wahają się przed szczepieniem, powinny się udać do punktu szczepień i się zaszczepić - powiedział polityk.



Kraska poinformował, że w ciągu minionej doby do szpitali przyjętych zostało 328 osób kolejnych osób wymagających pomocy, a zajęte są 3592 łóżka. - Tych pacjentów nie tylko przybywa, ale przybywa tych, którzy muszą być hospitalizowani, co mnie jako lekarza niepokoi - mówił Waldemar Kraska. - Ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - dodał.

Jak dodał z pomocy respiratorów na stanowiskach intensywnej terapii korzysta obecnie 318 osób, a w ciągu doby takich chorych przybyło 22.

Decyzja ws. trzeciej dawki szczepionki

Z kolei w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w tym tygodniu Rada Medyczna przy premierze podejmie decyzję o dopuszczeniu możliwości przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18. roku życia. Jak stwierdził to "kwestia dwóch, trzech dni".

W piątek podjęcie decyzji w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób pełnoletnich zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Na początku października Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, że podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw Covid-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej.



Nowe przypadki koronawirusa. Waldemar Kraska podał dane na 18 października



Dawka przypominająca podawana jest obecnie osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.



Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca. Chodzi m.in. o osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe, pacjentów po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne oraz osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności. Dawkę uzupełniającą otrzymują także osoby z zakażeniem wirusem HIV, leczone dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.



W niedzielę na stronach rządowych podano, że dodatkową dawkę uzupełniającą przyjęło w Polsce 157 tys. 310 osób, a przypominającą - 465 tys. 856 osób.

