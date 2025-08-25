Wakacje z jesiennymi akcentami. Lato znowu słabnie
Weekend okazał się wyjątkowo chłodny, a wysoko w Tatrach wręcz zimowy, ponieważ między innymi na Kasprowym Wierchu pojawił się śnieg. W poniedziałek biały puch nie będzie prószyć, jednak nie unikniemy deszczu, a lokalnie również burz. Temperatury jak na tę porę roku nie będą imponujące, szczególnie na północnym wschodzie.
Poniedziałkowy poranek nie był przyjemny, szczególnie w południowej Polsce. W wielu miejscach temperatura spadła znacznie poniżej 10 stopni, a najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 5,9 st. C. W ciągu dnia w niektórych miejscach kraju nie będzie więcej niż kilkanaście stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Kasprowy Wierch biały w wakacje
"Pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu tego lata!" - informował w niedzielę IMGW w mediach społecznościowych. Biały puch w Tatrach długo się nie utrzymał, jednak poleżał na tyle długo, by udało się go uwiecznić na zdjęciach:
W poniedziałek padać będzie tylko deszcz - najintensywniej na północy i wschodzie. Miejscami suma opadów może sięgnąć 20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie trzeba też uważać na burze, którym może towarzyszyć drobny grad oraz mocniejsze porywy wiatru do 60-65 km/h.
Będzie chłodno jak na tę porę roku, szczególnie na Suwalszczyźnie i Podhalu, gdzie w najcieplejszych godzinach dnia będzie maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, jednak nie więcej niż 20-21 stopni.
Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h, a w Sudetach rano do 80 km/h. Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Pogoda bez korzystnych zmian
Z powodu pochmurnej i deszczowej aury na północy i północnym wschodzie przez cały dzień pogoda będzie niekorzystna. Nieco lepiej pod tym względem będzie w pozostałych rejonach kraju.
W dużej części Polski warunki przeważnie będą obojętne, jednak wtedy, kiedy zacznie mocniej wiać i przelotnie popada deszcz, warunki pogorszą się do niekorzystnych.
