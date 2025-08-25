Wakacje z jesiennymi akcentami. Lato znowu słabnie

Jakub Wojciechowski

Weekend okazał się wyjątkowo chłodny, a wysoko w Tatrach wręcz zimowy, ponieważ między innymi na Kasprowym Wierchu pojawił się śnieg. W poniedziałek biały puch nie będzie prószyć, jednak nie unikniemy deszczu, a lokalnie również burz. Temperatury jak na tę porę roku nie będą imponujące, szczególnie na północnym wschodzie.

W weekend w Tatrach spadł śnieg. W poniedziałek powtórki nie będzie, jednak nie zabraknie deszczu i burz
W weekend w Tatrach spadł śnieg. W poniedziałek powtórki nie będzie, jednak nie zabraknie deszczu i burzPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poniedziałkowy poranek nie był przyjemny, szczególnie w południowej Polsce. W wielu miejscach temperatura spadła znacznie poniżej 10 stopni, a najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 5,9 st. C. W ciągu dnia w niektórych miejscach kraju nie będzie więcej niż kilkanaście stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kasprowy Wierch biały w wakacje

"Pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu tego lata!" - informował w niedzielę IMGW w mediach społecznościowych. Biały puch w Tatrach długo się nie utrzymał, jednak poleżał na tyle długo, by udało się go uwiecznić na zdjęciach:

W poniedziałek padać będzie tylko deszcz - najintensywniej na północy i wschodzie. Miejscami suma opadów może sięgnąć 20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie trzeba też uważać na burze, którym może towarzyszyć drobny grad oraz mocniejsze porywy wiatru do 60-65 km/h.

Mapa prognozy opadów pokazująca stopień intensywności deszczu w różnych regionach Polski oraz części krajów sąsiednich, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami o zwiększonych opadach w północno-wschodniej części kraju.
W poniedziałek najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Będzie chłodno jak na tę porę roku, szczególnie na Suwalszczyźnie i Podhalu, gdzie w najcieplejszych godzinach dnia będzie maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, jednak nie więcej niż 20-21 stopni.

Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h, a w Sudetach rano do 80 km/h. Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

    Pogoda bez korzystnych zmian

    Z powodu pochmurnej i deszczowej aury na północy i północnym wschodzie przez cały dzień pogoda będzie niekorzystna. Nieco lepiej pod tym względem będzie w pozostałych rejonach kraju.

    Mapa Polski z zaznaczonymi regionami o różnych warunkach biometeorologicznych na dzień 25 sierpnia 2025 roku, używając różnych odcieni czerwieni i zieleni do oznaczenia korzystnych i niekorzystnych warunków, wraz z legendą objaśniającą symbole.
    W poniedziałek warunki będą niekorzystne, zwłaszcza w północnej części PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

    W dużej części Polski warunki przeważnie będą obojętne, jednak wtedy, kiedy zacznie mocniej wiać i przelotnie popada deszcz, warunki pogorszą się do niekorzystnych.

