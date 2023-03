Wakacje kredytowe będą przedłużone do 2024 roku? Wymowne słowa premiera

Premier Mateusz Morawiecki w jednym ze swoich ostatnich wystąpień po posiedzeniu rządu przyznał, że nie można wykluczyć ani przesądzić tego, że wakacje kredytowe, o które mogą ubiegać się kredytobiorcy od 2022 roku, będą przedłużone do 2024. - Taka opcja jest (...). Jeżeli trzeba będzie ulżyć kredytobiorcom, to my to przeprowadzimy - mówił szef rządu.

Zdjęcie Wakacje kredytowe 2024? Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył ich przedłużenia / 123RF/PICSEL