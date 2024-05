Wakacje kredytowe 2024. Jakie są zasady?

Wakacje kredytowe 2024. Dla kogo?

Obecnie z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt hipotecznych w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe przed 1 lipca 2022 r. Wysokość kredytu do spłaty nie może jednak przekraczać kwoty 1,2 mln zł . Ponadto wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD - Rata do Dochodu) muszą stanowić ponad 30 proc. dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

Z kryterium RdD zwolnione są osoby, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci do 18 r.ż. lub do 25 r.ż., gdy te kontynuują naukę, lub dzieci z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek.

Zmiany w wakacjach kredytowych. Nowe zasady

To zasady dotychczas obowiązujące, jednak parlament przyjął nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców , którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez Sejm i Senat ustawę . Oznacza to, że wejdzie ona w życie.

Do tej pory kredytobiorcy mogli skorzystać z wakacji kredytowych przez dwa miesiące od 1 maja do 30 czerwca oraz po jednym miesiącu w każdym z kolejnych kwartałów. Zgodnie z nowymi regulacjami kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września, a 31 grudnia. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.