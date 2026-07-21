W skrócie Lipiec jest chłodny i pochmurny, natomiast prognozy wskazują na możliwe ocieplenie w sierpniu, szczególnie w pierwszej połowie tego miesiąca.

Sierpień może przynieść temperatury wyższe od średniej wieloletniej, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Wzrośnie ryzyko upałów.

Prognozy długoterminowe sugerują, że sierpień będzie nie tylko cieplejszy, ale również spokojniejszy od lipca, z większą liczbą słonecznych dni i mniejszą ilością opadów, zwłaszcza na początku miesiąca.

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Pogoda w lipcu przeważnie rozczarowuje. Choć zdarzały się upalne epizody - miejscami na wschodzie było nawet ponad 35 stopni - większość dni w tym miesiącu okazała się pochmurna i dość chłodna. Możliwe jednak, że w sierpniu będzie pod tym względem lepiej - wynika z prognoz długoterminowych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczególnie ciepła może być pierwsza połowa nowego miesiąca.

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Lipcowy chłód wciąż się trzyma. Wiemy, kiedy się skończy

Chłodna fala jeszcze nie opadła i przez co najmniej kilka dni doświadczymy niskich jak na tę porę roku temperatur. Przez większość tygodnia termometry pokażą kilkanaście, a w najcieplejszych miejscach niewiele ponad 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Sytuacja zacznie się zmieniać w weekend, kiedy zrobi się wyraźnie cieplej.

Możliwe, że pod koniec tygodnia lokalnie na zachodzie kraju zanotujemy nawet upał, zaś we wszystkich regionach za dnia będzie ponad 20 stopni. Niedziela może być upalna na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - tam lokalnie może być do około 30 stopni Celsjusza.

Nowy tydzień może znowu przynieść delikatne ochłodzenie, jednak tym razem nie powinno ono potrwać zbyt długo. Możliwe, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatury szybko wrócą na wyższy poziom, z możliwymi upałami, które znowu mogą do nas dotrzeć z zachodu.

Rosną szanse na to, że pod koniec lipca zrobi się zdecydowanie cieplej. Pojawi się możliwość upału jeszcze w tym miesiącu IMGW materiał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że ci, którzy urlop zaplanowali na sierpień, będą mogli się cieszyć zdecydowanie bardziej letnimi warunkami niż ci, którzy wypoczywali w lipcu.

Pogoda na wakacje jeszcze może się poprawić. Sierpień daje nadzieję

O tym, że sierpień może się okazać zdecydowanie cieplejszy nie tylko od lipca, świadczyły wcześniejsze prognozy długoterminowe IMGW. Wynikało z nich, że w całej Polsce temperatury będą wyższe od średniej wieloletniej.

Nowe prognozy przynoszą potwierdzenie, szczególnie jeśli chodzi o południowe i wschodnie rejony kraju. Tam w sierpniu może być miejscami o ponad 2-3 stopnie cieplej niż zwykle o tej porze roku.

Pierwsza połowa sierpnia powinna przynieść zdecydowane ocieplenie, zwłaszcza na południu i wshcodzie Polski IMGW materiał zewnętrzny

Tam najprawdopodobniej może się pojawić groźba upału, zwłaszcza w pierwszej połowie miesiąca. Raczej nie będą to jednak tak silne fale upału, jak ta z końca czerwca, która przyniosła rekordowe temperatury, lokalnie przekraczające 40 st. C. Sierpniowy gorąc powinien być słabszy, najprawdopodobniej na poziomie kilku stopni powyżej progu 30 st. C.

Początek sierpnia przyniesie mocną dodatnią anomalię temperatury, przede wszystkim w południowej i wschodniej Polsce WXCharts materiał zewnętrzny

Także w pierwszej połowie sierpnia na południu i wschodzie kraju możliwe będą jeszcze lokalne tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. O tym, czy faktycznie to nastąpi, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Ostatnia część sierpnia nie będą tak gorąca jak pierwsze tygodnie miesiąca, jednak dalej powinno być ciepło - możliwe że nawet cieplej niż w drugiej połowie lipca. Pogoda też może być znacznie przyjemniejsza, szczególnie na początku.

Sierpień bardziej słoneczny, ale nie do końca. Może popadać

Sierpień zapowiada się na nie tylko ciepły, ale też wyraźnie spokojniejszy od lipca miesiąc. Prognozy wskazują na więcej słonecznych dni, szczególnie na początku. Aura powinna być wtedy spokojna i z mniejszą ilością opadów.

Nieco więcej deszczu i możliwych letnich burz możemy się spodziewać w drugiej połowie sierpnia, szczególnie na południu.

Pierwsza część sierpnia powinna być ciepła i pogodna, zwłaszcza na południu. Potem w tej części kraju może zacząć częściej padać IMGW materiał zewnętrzny

Należy podkreślić, że prognoza pogody na sierpień jest długoterminowa, a to oznacza, że jest obarczona dużym ryzykiem błędu i należy ją traktować jako orientacyjną. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

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