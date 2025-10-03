Wagon odczepiony od pociągu. Wiceminister: Możliwe celowe działanie

- Wszystko wskazuje na to, że to było celowo odczepienie tego wagonu i pozostawienie go w tym miejscu - przekazał wiceminister Maciej Duszczyk, komentując ostatni incydent w Katowicach. Wagon wypełniony węglem stał na trasie, którą poruszają się również składy pasażerskie. W sprawie prowadzone są już dwa dochodzenia.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk komentuje ostatni incydent z odczepieniem wagonu w Katowicach
Reporter/Wojciech Strozyk/East News/Adam Burakowski

  • Na popularnej trasie kolejowej w Katowicach znaleziono odczepiony wagon węglowy.
  • Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód oraz służby specjalne, które nie kwalifikują incydentu jako dywersję.
  • Eksperci wskazują na możliwy celowy sabotaż zagrażający bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
W piątek "Rzeczpospolita" podała, że w nocy z 2 na 3 września na uczęszczanej linii kolejowej 141 w Katowicach Ligocie znaleziono odczepiony 20-tonowy wagon na węgiel.

"Linią tą z powodu wielkiej inwestycji kolejowej puszczane są obecnie także pociągi pasażerskie. Węglarka nie odczepiła się samoistnie, ktoś fachowo przełożył sygnalizację końca składu na przedostatni wagon" - napisano.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w piątek, że sprawą incydentu na kolei w Katowicach zajmuje się Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód.

- Czynności prowadzi Wydział kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do chwili obecnej nie ma informacji pozwalających zakwalifikować wydarzenie jako akt dywersji - zaznaczył.

    Wagon odczepił się od pociągu. Mogło dojść do sabotażu

    Wcześniej w piątek wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział w Polskim Radiu, że wszystko wskazuje na celowe odczepienie znalezionej na linii kolejowej w Katowicach Ligocie węglarki. Dodał, że jedno dochodzenie w tej sprawie prowadzą służby, a drugie koncern ArcelorMittal, dla którego pociąg z odczepioną węglarką świadczył usługi.

    - Trwa dochodzenie, czy to było przypadkowe odczepienie się wagonu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to było celowo odczepienie tego wagonu i pozostawienie go w tym miejscu - poinformował.

    Zaznaczył, że ruch kolejowy w Katowicach jest bardzo duży. - Istniało duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do katastrofy kolejowej. Wiemy, że takie sabotaże się zdarzają - powiedział i podał przykład pożaru hali przy Marywilskiej.

