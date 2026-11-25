W skrócie Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy podnoszącej progi podatkowe, na którą czekają miliony polskich obywateli.

Premier poinformował, że w ciągu 16 miesięcy urzędowania prezydent Nawrocki zawetował już 50 ustaw, co zdaniem szefa rządu stanowi rekord w historii Polski.

Donald Tusk zarzucił środowisku prezydenckiemu, że poprzez częste korzystanie z prawa weta niszczy państwo polskie zamiast dbać o jego realne bezpieczeństwo.

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- Czekamy w wielkim napięciu, czy będzie weto numer 51 w najbliższych godzinach, dotyczące też ustawy podatkowej - mówił na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie.

Jak przekonywał, na podpisanie tej ustawy czeka trzy i pół miliona podatników.- Jeśli przełożymy to na faktyczną liczbę, to około pięć milionów polskich obywateli czeka na podniesienie progów podatkowych - przekonywał szef rządu.

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Tusk powiedział, że ustawa, o którą chodzi, "zostawia w kieszeni Polek i Polaków więcej pieniędzy". - Dochodzą mnie słuchy, że prezydent waha się i nie wiadomo, czy podpisze, czy nie. Na miłość Boga, nad czym tu się zastanawiać? - powiedział pod adresem głowy państwa.

"Wy się naprawdę zastanawiacie?". Tusk apeluje do prezydenta

Premier zaznaczył, że celem ustawy jest odciążenie zwykłych obywateli. - Tu chodzi o uczciwie zarobione pieniądze, nie przez bogaczy, bo przecież mówimy tu i o nauczycielach, i o pielęgniarkach, o dziesiątkach zawodów - wymieniał.

Stwierdził, że ci ludzie "czekają na podniesienie progów podatkowych". - Dostali od nas podwyżki, a te podwyżki są zżerane przez podatki, dlatego chcemy podnieść te progi podatkowe - wytłumaczył premier.

- Wy się naprawdę tam, w Pałacu Prezydenckim, zastanawiacie, czy wetować taką ustawę, na którą czekają miliony Polaków? - dopytywał środowisko prezydenta premier Tusk. - To jest trzy i pół miliona podatników, ale dzieci, czasami jest to wspólne opodatkowanie. Komu chcecie zrobić na złość? Milionom polskich rodzin? - pytał szef rządu.

50 wet w 16 miesięcy. Tusk uderzył w prezydenta Nawrockiego

W innej części nagrania Tusk powiedział, że Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie "jest prezydentem od 16 miesięcy i w tym krótkim czasie zawetował równo 50 ustaw". - To absolutny rekord w historii Polski - przekonywał.

Dodał on, że niektóre ustawy prezydent "wetował kilka razy". W tym kontekście wymienił m.in. ustawę dotyczącą uregulowania rynku kryptowalut. - Głośna sprawa Zondacrypto i niezwykły upór prezydenta, aby konsekwentnie wetować ustawy, które mogły naprawić sytuację na rynku kryptowalut i chronić obywateli przed konsekwencjami przestępczych działań w tym obszarze - skomentował tę sprawę Tusk.

Potem wymieniał on również pozostałe ustawy zawetowane przez Nawrockiego. - Nieprzypadkowo tam, gdzie chodzi o przywracanie zasad, na przykład proporcjonalności, uczciwości, bezpieczeństwa wyborów, prezydent konsekwentnie wetuje - wytknął Nawrockiemu premier, mówiąc o innych ustawach.

- W wielu tych sprawach (...) szukaliśmy rozwiązań, które dawały szansę na ominięcie tego weta, ale to jest inna historia i nie tak powinno wyglądać państwo, że rząd robi wszystko, żeby wprowadzać dobre zasady niezwykle ekwilibrystycznymi metodami, które wymagają takiej kreatywności, przepraszam za słowo, kombinowania - powiedział.

"Dokuczacie Polsce". Tusk upomniał środowisko Nawrockiego

Premier stwierdził też, że "prawie za każdym wetem stoi jakaś krzywda - polskiej rodziny, polskiej firmy, jakiejś polskiej instytucji". - Za niemal każdym wetem czai się jakieś ryzyko dla polskiego państwa, dla jego bezpieczeństwa - dodał.

Jak przekonywał, w sprawie wet prezydenta nie chodzi o "polityczne kaprysy". - To nie jest tylko jakaś niemądra wojenka prezydenta z rządem czy próba robienia na złość większości sejmowej przez prezydenta i jego ludzi. To jest kwestia realnych strat i ryzyk dla państwa polskiego - upomniał prezydenta.

- Wy nie dokuczacie mi w ten sposób - zwrócił się do środowiska Nawrockiego. - Wy dokuczacie Polsce w ten sposób. Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne, (...), ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa - powiedział Tusk.

- Panie prezydencie, czas się naprawdę zastanowić, zanim podejmie pan decyzję o kolejnym, niepotrzebnym, 51. wecie - zaapelował premier.



