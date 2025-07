Zawiodą się ci, którzy sądzili, że pod koniec tygodnia pogoda się poprawi. Niż genueński Gabriel wciąż będzie wpływał na aurę w naszym kraju. Przemieści się ze wschodu na zachód, przynosząc kolejne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po weekendzie możemy za to liczyć na mocniejsze, choć krótkotrwałe ocieplenie, ale nie na pełną zmianę na lepsze.

Aura w sobotę będzie niezbyt przyjazna, z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu . Miejscami spadnie do 15-25 litrów wody na metr kwadratowy.

W praktycznie całym kraju mogą występować burze . Najsilniejsze pojawią się na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie Polski i miejscami mogą przynieść porywy wiatru do 55 km/h .

Pierwsza połowa weekendu będzie chłodna, z temperaturami od 16 stopni na południu oraz nad morzem do maksymalnie 22-24 st. C na wschodnich krańcach Polski.

Na poprawę do końca tygodnia nie ma szans. Warunki w niedzielę mogą się okazać jeszcze gorsze niż w poprzednim dniu. Znowu będzie pochmurnie i deszczowo . Przelotne opady i burze mogą się pojawiać w całej Polsce .

Miejscami spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, jednak w trakcie burz możliwe będą intensywne ulewy z opadami dochodzącymi do 25 litrów. Również podczas burz powieje mocny wiatr, dochodzący w porywach do 60, a lokalnie 70 km/h.