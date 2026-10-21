W USA zawrzało, chodzi o słowa wysłannika Trumpa. "Żenujące i oburzające"

W skrócie Republikańscy politycy byli niezadowoleni z określenia Władimira Putina jako humanitarysty przez Steve'a Witkoffa.

Thom Tillis z Karoliny Północnej skrytykował wypowiedź Witkoffa w mediach społecznościowych.

Senator John Cornyn z Teksasu oraz Don Bacon z Nebraski również wyrazili oburzenie słowami specjalnego wysłannika Trumpa.

Witkoff spotkał się w Petersburgu z Władimirem Putinem po rozmowach w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Norwegii i Finlandii.

Tematem tych rozmów była wojna w Ukrainie i możliwość jej zakończenia.

Wypowiedź Witkoffa o humanitarnych działaniach Putina pojawiła się przy okazji uwolnienia Stephena Hubbarda, Amerykanina skazanego w Rosji.

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"Co to ma być, Steve? Sprawdź znaczenie słowa 'humanitarny'. To naprawdę żenująca i oburzająca wypowiedź" - napisał w mediach społecznościowych senator republikanów Thom Tillis z Karoliny Północnej.

Polityk odniósł się do słów specjalnego wysłannika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa. Ten podczas środowej rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem określił go "humanitarystą".

"Powinieneś wrócić na Ukrainę i zapytać rodziny dzieci, które Putin porwał i zamordował, czy zgadzają się, że twój przyjaciel Putin jest 'humanitarny'" - dodał amerykański polityk.

Swój wpis uzupełnił o rzut ekranu, na którym przedstawiono słownikową definicję słowa "humanitarysta". Jak czytamy, jest to osoba, która jest "zaangażowana lub związana z poprawą jakości ludzkiego życia i ograniczaniem cierpienia".

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USA. Wśród republikanów burza po słowach Steve'a Witkoffa

Tillis to niejedyny przedstawiciel Partii Republikańskiej, który wyraził oburzenie po słowach Witkoffa. "Nie.cPutin jest bezlitosnym zabójcą" - napisał konserwatywny senator John Cornyn z Teksasu.

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"Kolejna kompromitacja" - stwierdził z kolei Don Bacon, reprezentant stanu Nebraska.

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Peetrsburg. Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem

Steve Witkoff spotkał się w środę w Petersburgu z Władimirem Putinem. Dzień wcześniej rozmawiał w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Norwegii i Finlandii.

Tematem była tocząca się w Ukrainie wojna i możliwość jej zakończenia. - Wiem, że prezydent Trump poświęca temu szczególną uwagę, przede wszystkim ze względów humanitarnych - stwierdził podczas spotkania Putin.

- Mówi pan tak często o prezydencie Trumpie, że jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, za co wyrażam szacunek, uznanie i za co panu dziękuję - odpowiedział mu Witkoff.

Wypowiedź specjalnego wysłannika amerykańskiego przywódcy padła w kontekście uwolnienia Stephena Hubbarda, 74-letniego Amerykanina, który został uwięziony i skazany w Rosji za najemniczą służbę w ukraińskim wojsku. O jego wypuszczenie zabiegał Trump.

Źródło: CBS News



