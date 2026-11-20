Rakieta Ch-101 spadła w miejscowości Nowy Lipowiec w pow. biłgorajskim. Kolejny obiekt odnaleziono w Rudniku nad Sanem - to 38 km w linii prostej od Nowego Lipowca. Dalej na zachód, również w linii prostej, w odległości 25 km od Rudnika, znajduje się poligon w Nowej Dębie.

Czy to przypadek, że obiekty ze wschodu spadły akurat w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem?

- Nie ma przypadku, jeżeli chodzi o to, gdzie te rakiety leciały - nie ma wątpliwości kmdr Maksymilian Dura, współpracownik Defence24 i RMF.

- Nie ma przypadku, dlatego że te rakiety nie mogły zboczyć. Taka jest specyfika tych rakiet, że były zaprogramowane dokładnie na te miejscowości. Przypuszczam, że to było takie pokazanie, że Rosja może robić wszystko. No bo może - rozkłada ręce nasz rozmówca.

Rosja przesuwa granicę. "Tej dzielnicy nie atakowali"

- Mam wrażenie, że trochę na siłę szukamy intencji, które niekoniecznie tam są - mówi nam z kolei płk Piotr Lewandowski.

- Naprawdę dużo większym problemem jest to, że Rosjanie zupełnie się już nie przejmują tym, że coś spada na państwa natowskie. Mieliśmy dziś też atak na dzielnicę rządową w Kijowie. Tej dzielnicy Rosjanie do tej pory praktycznie nie atakowali. Przesuwają granice - dodaje.

Jak jednak podkreśla płk Lewandowski, nie można w prosty sposób wiązać miejsc, w których spadły rosyjskie obiekty, z poligonem w Nowej Dębie.

- Poligony nie są kluczowymi obiektami infrastruktury krytycznej. Jeżeli chcieli nas przestraszyć, to dużo większe efekty byłyby, gdyby to spadło obok dużego miasta. No bo kogo mają przestraszyć na poligonie? To żołnierze są. To ich nie przestraszy - uważa płk Lewandowski.

Kmdr Dura: - To byłby skandal, gdyby rzeczywiście skierowali rakiety w kierunku wojsk ćwiczących. Natomiast trudno powiedzieć, co w tych głowach siedzi.

Rakiety w Polsce a wielkie ćwiczenia w Nowej Dębie

Od 9 do 22 listopada trwają duże ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie. Bierze w nich udział prawie 5 tys. żołnierzy z 11 państw. To tzw. koalicja chętnych, z wojskowymi z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Estonii, Litwy, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Szwecji i Belgii. W ćwiczeniach uczestniczą również żołnierze z Ukrainy.

Koalicja chętnych nabiera więc realnego kształtu. Przypomnijmy, chodzi o państwa, które chcą pomóc militarnie Ukrainie już po zawarciu pokoju bądź rozejmu. Polska nie wyśle swoich żołnierzy do Ukrainy, ale pomaga w inny sposób. M.in. organizując na naszym terytorium ćwiczenia.

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"Po niemal dwóch latach szczytów politycznych tzw. koalicja chętnych, wspierająca Ukrainę w walce przeciwko agresji ze strony Rosji, przechodzi wreszcie do praktycznych działań, organizując ćwiczenia wojskowe w Polsce" - napisał francuski dziennik "Le Monde".

Ćwiczenia pod nazwą "Koalicja 26.2" miały mieć swoją kumulację właśnie w piątek. To tego dnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz miał osobiście obserwować, co dzieje się na poligonie w Nowej Dębie. Ale nie tylko on, bo również przedstawiciele państw wchodzących w skład koalicji chętnych.

Tego samego dnia spadają obiekty ze wschodu. I to nie w przypadkowych miejscach, ale w Rudniku nad Sanem i w Nowym Lipowcu. Rzut oka na mapę sprawia, że łatwo powiązać te zdarzenia. Wszystkie trzy miejsca - Nowa Dęba, Rudnik nad Sanem, Nowy Lipowiec - znajdują się w idealnej linii prostej.

Na tej trajektorii nie znajduje się natomiast Mołodycz na Podkarpaciu, gdzie w piątek spadł trzeci z obiektów.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Politycy: To hipoteza, ale czy to przypadek?

Politycy, w przeciwieństwie do naszych rozmówców, są dużo bardziej podejrzliwi. Nie mówią co prawda, że właśnie w stronę poligonu w Nowej Dębie zmierzały rosyjskie rakiety, ale zwracają uwagę, że obiekty te spadły stosunkowo niedaleko.

- Obecność ministrów obrony Francji, Wielkiej Brytanii, państw bałtyckich, ośmiu szefów sztabu na czele z naszymi najważniejszymi sojusznikami. Wydaje się, że koincydencja tych zdarzeń nie jest przypadkowa - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż wszystkie zagrożenia dla polskiego państwa i dla polskich obywateli pochodziły ze strony Federacji Rosyjskiej.

- Znamy miejsca ich odpaleń, wiemy jakie ilości tych środków było odpalone i w którym kierunku one leciały - powiedział wojskowy.

- Cel takich działań jest jasny - dodawał Kosiniak-Kamysz. - Chodzi o to, by zniechęcić tych, którzy chcą pomagać Ukrainie. By zniechęcić koalicję chętnych. Ale my się nie zniechęcimy - zapewnił szef MON.

W podobnym tonie wypowiadał się też później premier Donald Tusk.

- Wiemy na pewno, że to, co spadło, jest z Rosji. Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi. Nie wygląda to na przypadek - a to moja ocena, partnerów zagranicznych, sekretarza generalnego NATO - powiedział premier Donald Tusk.

- Nieprzypadkowo te obiekty spadły blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chętnych w Nowej Dębie. Odbywa się wizyta ministrów obrony, więc nie można wykluczyć, choć oczywiście to hipoteza, że ta prowokacja miała związek z tym, że na terenie Polski odbywały się te ćwiczenia - dodawał szef rządu.

Łukasz Szpyrka



