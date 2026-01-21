Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w środę rano. Początkowo obejmował on tereny na czterech województwach, jednak z czasem dodano kolejny zagrożony obszar. Powodem wydania alertu jest wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alert RCB z aktualizacją. Smog w pięciu województwach

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - taki alert RCB otrzymali odbiorcy początkowo w następujących powiatach:

tomaszowskim i radzyńskim (w województwie lubelskim);

Suwałkach , Łomży i Białymstoku (podlaskie);

nowotarskim , oświęcimskim , krakowskim , Krakowie , wielickim (małopolskie);

ełckim (warmińsko-mazurskie).

Rozwiń

Jeszcze przed południem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało aktualizację komunikatu, w której dodano jeszcze jeden obszar zagrożony smogiem. Kolejny alert RCB otrzymali odbiorcy na terenie powiatu otwockiego w województwie mazowieckim.

RCB radzi mieszkańcom wszystkich terenów zagrożonych smogiem, żeby w najbliższym czasie:

zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;

nie uprawiali sportów na zewnątrz ;

ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.

Alarm smogowy - kiedy się pojawia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.

Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji.

Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

"Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Czarnka o Giertychu Polsat News Polsat News