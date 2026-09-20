W tych miastach kolejki do lekarzy są najdłuższe. Ponad 100 dni oczekiwania

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Na wizytę do lekarza specjalisty czekamy średnio od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Termin zależy między innymi od specjalizacji oraz lokalizacji placówki NFZ. W których miastach najdłużej się czeka? Analiza nie przynosi dobrych wiadomości.

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Przychodnia lekarska. Pacjenci czekają na rejestrację wizyty do lekarza specjalisty
Przychodnia lekarska. Pacjenci czekają na rejestrację wizyty do lekarza specjalistyPiotr Kamionka East News

Spis treści:

  1. Gdzie są najdłuższe kolejki do lekarza na NFZ? Oto rekordziści
  2. Lokalizacja a czas oczekiwania na wizytę u lekarza NFZ. Czy da się ominąć kolejki?

Business Insider Polska przeanalizował 16 polskich miast pod kątem średniego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty. Uwzględniono 10 specjalizacji: alergologa, chirurga, dermatologa, gastrologa, ginekologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy i urologa. Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane miasta, średni czas oczekiwania na wizytę wyniósł 94,5 dnia.

Gdzie są najdłuższe kolejki do lekarza na NFZ? Oto rekordziści

Najdłużej na wizytę u specjalisty trzeba czekać w Gorzowie Wielkopolskim. Średni czas dla tego miasta wyniósł aż 135,2 dnia. Najdłużej należy czekać na wizytę u gastrologa - przeciętnie 348 dni.

Drugim miastem, w którym czeka się najdłużej na wizytę u specjalisty, jest Kraków. W tym przypadku średni czas oczekiwania to 129,3 dnia. Podobnie jak w przypadku Gorzowa, tutaj również najdłużej czeka się na wizytę u gastrologa - przeciętnie 290 dni.

Trzecim z kolei miastem z najdłuższymi kolejkami jest Białystok. W tym miejscu przeciętny czas oczekiwania na konsultację to 123,4 dnia. Tutaj również najdłużej czeka się na gastrologa - 278 dni.

Lokalizacja a czas oczekiwania na wizytę u lekarza NFZ. Czy da się ominąć kolejki?

Jak wynika z powyższego zestawienia, czas oczekiwania na wizytę u lekarza na NFZ może się różnić z uwagi na lokalizację. Terminy w poszczególnych miejscach mogą być zupełnie inne, a to z uwagi na dostępność specjalistów.

Większe miasta dysponują szerszą kadrą, jednak jednocześnie popyt na usługi medyczne również jest tam większy. Tymczasem mniejsze miejscowości mogą borykać się z brakami personelu w poszczególnych poradniach. Mimo to czasem zdarza się, że z uwagi na obsługę mniejszej populacji, kolejki są tam krótsze. Pamiętajmy przy tym, że w takich miejscach dostępność niektórych specjalizacji może być mniejsza lub zerowa.

Co istotne - przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia nie przewidują rejonizacji. Oznacza to, że pacjenci mogą leczyć się w całym kraju. Wobec tego, jeśli w naszym miejscu zamieszkania nie ma szybkich terminów na wizytę, wówczas warto sprawdzić je w innej miejscowości. W tym przypadku pomocna okazuje się wyszukiwarka terminów leczenia dostępna na stronie NFZ "Gdzie się leczyć?".

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