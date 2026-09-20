Spis treści: Gdzie są najdłuższe kolejki do lekarza na NFZ? Oto rekordziści Lokalizacja a czas oczekiwania na wizytę u lekarza NFZ. Czy da się ominąć kolejki?

Business Insider Polska przeanalizował 16 polskich miast pod kątem średniego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty. Uwzględniono 10 specjalizacji: alergologa, chirurga, dermatologa, gastrologa, ginekologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy i urologa. Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane miasta, średni czas oczekiwania na wizytę wyniósł 94,5 dnia.

Gdzie są najdłuższe kolejki do lekarza na NFZ? Oto rekordziści

Najdłużej na wizytę u specjalisty trzeba czekać w Gorzowie Wielkopolskim. Średni czas dla tego miasta wyniósł aż 135,2 dnia. Najdłużej należy czekać na wizytę u gastrologa - przeciętnie 348 dni.

Drugim miastem, w którym czeka się najdłużej na wizytę u specjalisty, jest Kraków. W tym przypadku średni czas oczekiwania to 129,3 dnia. Podobnie jak w przypadku Gorzowa, tutaj również najdłużej czeka się na wizytę u gastrologa - przeciętnie 290 dni.

Trzecim z kolei miastem z najdłuższymi kolejkami jest Białystok. W tym miejscu przeciętny czas oczekiwania na konsultację to 123,4 dnia. Tutaj również najdłużej czeka się na gastrologa - 278 dni.

Lokalizacja a czas oczekiwania na wizytę u lekarza NFZ. Czy da się ominąć kolejki?

Jak wynika z powyższego zestawienia, czas oczekiwania na wizytę u lekarza na NFZ może się różnić z uwagi na lokalizację. Terminy w poszczególnych miejscach mogą być zupełnie inne, a to z uwagi na dostępność specjalistów.

Większe miasta dysponują szerszą kadrą, jednak jednocześnie popyt na usługi medyczne również jest tam większy. Tymczasem mniejsze miejscowości mogą borykać się z brakami personelu w poszczególnych poradniach. Mimo to czasem zdarza się, że z uwagi na obsługę mniejszej populacji, kolejki są tam krótsze. Pamiętajmy przy tym, że w takich miejscach dostępność niektórych specjalizacji może być mniejsza lub zerowa.

Co istotne - przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia nie przewidują rejonizacji. Oznacza to, że pacjenci mogą leczyć się w całym kraju. Wobec tego, jeśli w naszym miejscu zamieszkania nie ma szybkich terminów na wizytę, wówczas warto sprawdzić je w innej miejscowości. W tym przypadku pomocna okazuje się wyszukiwarka terminów leczenia dostępna na stronie NFZ "Gdzie się leczyć?".



