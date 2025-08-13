W tej gminie dostał 90 proc. głosów. Nawrocki jedzie na Lubelszczyznę

Karol Nawrocki odwiedzi Godziszów na Lubelszczyźnie - dowiaduje się Interia. Prezydent kontynuuje objazd po kraju, dotychczas jego wizyty służyły prezentacji inicjatyw ustawodawczych. Teraz odwiedzi wyborców wioski, w której jego poparcie w wyborach przekroczyło 90 proc.

Karol Nawrocki odwiedzi powiat janowski. Region zaznaczony na mapie województwa lubelskiego
Karol Nawrocki odwiedzi powiat janowski. Region zaznaczony na mapie województwa lubelskiego

Nawrocki uda się na Lubelszczyznę w niedzielę. Na zaproszenie posła PiS Michała Moskala ma odwiedzić Godziszów, następnie Janów Lubelski.

Jak podkreśla Moskal, wioska jest "symbolicznym sercem" zaplecza wyborczego prezydenta. W drugiej turze dostał tam 94,66 proc. głosów. Przekonał do siebie 3333 osoby, podczas gdy Rafał Trzaskowski zanotował w Godziszowie wynik na poziomie 5,34 proc. i zagłosowało na niego 188 osób.

Nawrocki ma się spotkać z mieszkańcami na placu przed Gminnym Centrum Kultury około 13:30. Następie uda się do Janowa Lubelskiego

W powiecie janowskim wynik Nawrockiego również był wysoki - 84,26 proc. W samym Janowie dostał 74,25 proc. Tam prezydent weźmie udział w Festiwalu Oręża Polskiego.

Karol Nawrocki. Objazd po kraju i inicjatywy ustawodawcze

Od zaprzysiężenie 6 sierpnia prezydent kontynuuje objazd po Polsce. 7 sierpnia był w Kaliszu, gdzie prezentował swoją wizję Centralnego Portu Komunikacyjnego.

8 sierpnia pojechał do Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie mówił o ustawie "PIT Zero, Rodzina na plus". Dzień później Nawrocki pojechał do Krąpieli w województwie zachodniopomorskim. Tam pokazał projekt o "Ochronie polskiej wsi".

10 sierpnia Nawrocki pojawił się w Gdańsku. Odwiedził między innymi Muzeum II Wojny Światowej oraz oglądał mecz Lechia Gdańsk - Motor Lublin.

