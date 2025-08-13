Nawrocki uda się na Lubelszczyznę w niedzielę. Na zaproszenie posła PiS Michała Moskala ma odwiedzić Godziszów, następnie Janów Lubelski.

Jak podkreśla Moskal, wioska jest "symbolicznym sercem" zaplecza wyborczego prezydenta. W drugiej turze dostał tam 94,66 proc. głosów. Przekonał do siebie 3333 osoby, podczas gdy Rafał Trzaskowski zanotował w Godziszowie wynik na poziomie 5,34 proc. i zagłosowało na niego 188 osób.

Nawrocki ma się spotkać z mieszkańcami na placu przed Gminnym Centrum Kultury około 13:30. Następie uda się do Janowa Lubelskiego

W powiecie janowskim wynik Nawrockiego również był wysoki - 84,26 proc. W samym Janowie dostał 74,25 proc. Tam prezydent weźmie udział w Festiwalu Oręża Polskiego.

Karol Nawrocki. Objazd po kraju i inicjatywy ustawodawcze

Od zaprzysiężenie 6 sierpnia prezydent kontynuuje objazd po Polsce. 7 sierpnia był w Kaliszu, gdzie prezentował swoją wizję Centralnego Portu Komunikacyjnego.

8 sierpnia pojechał do Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie mówił o ustawie "PIT Zero, Rodzina na plus". Dzień później Nawrocki pojechał do Krąpieli w województwie zachodniopomorskim. Tam pokazał projekt o "Ochronie polskiej wsi".

10 sierpnia Nawrocki pojawił się w Gdańsku. Odwiedził między innymi Muzeum II Wojny Światowej oraz oglądał mecz Lechia Gdańsk - Motor Lublin.

