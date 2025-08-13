W tej gminie dostał 90 proc. głosów. Nawrocki jedzie na Lubelszczyznę
Karol Nawrocki odwiedzi Godziszów na Lubelszczyźnie - dowiaduje się Interia. Prezydent kontynuuje objazd po kraju, dotychczas jego wizyty służyły prezentacji inicjatyw ustawodawczych. Teraz odwiedzi wyborców wioski, w której jego poparcie w wyborach przekroczyło 90 proc.
Nawrocki uda się na Lubelszczyznę w niedzielę. Na zaproszenie posła PiS Michała Moskala ma odwiedzić Godziszów, następnie Janów Lubelski.
Jak podkreśla Moskal, wioska jest "symbolicznym sercem" zaplecza wyborczego prezydenta. W drugiej turze dostał tam 94,66 proc. głosów. Przekonał do siebie 3333 osoby, podczas gdy Rafał Trzaskowski zanotował w Godziszowie wynik na poziomie 5,34 proc. i zagłosowało na niego 188 osób.
Nawrocki ma się spotkać z mieszkańcami na placu przed Gminnym Centrum Kultury około 13:30. Następie uda się do Janowa Lubelskiego
W powiecie janowskim wynik Nawrockiego również był wysoki - 84,26 proc. W samym Janowie dostał 74,25 proc. Tam prezydent weźmie udział w Festiwalu Oręża Polskiego.
Karol Nawrocki. Objazd po kraju i inicjatywy ustawodawcze
Od zaprzysiężenie 6 sierpnia prezydent kontynuuje objazd po Polsce. 7 sierpnia był w Kaliszu, gdzie prezentował swoją wizję Centralnego Portu Komunikacyjnego.
8 sierpnia pojechał do Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie mówił o ustawie "PIT Zero, Rodzina na plus". Dzień później Nawrocki pojechał do Krąpieli w województwie zachodniopomorskim. Tam pokazał projekt o "Ochronie polskiej wsi".
10 sierpnia Nawrocki pojawił się w Gdańsku. Odwiedził między innymi Muzeum II Wojny Światowej oraz oglądał mecz Lechia Gdańsk - Motor Lublin.