W skrócie W Tatrach ogłoszono trzeci w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego.

Większość górskich szlaków jest zasypana, śnieg ułożony nierównomiernie, a widoczność utrudniają chmury.

Obecnie poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga dużego doświadczenia oraz profesjonalnego sprzętu.

Trzeci (znaczny) stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach obowiązuje od wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Ogłoszono go po intensywnych opadach śniegu, zagrożeniem jest też panujący w górach silny mróz.

Największe zagrożenie od początku roku. TOPR ogłasza trzeci stopień

"W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem lawinowym" - ogłosiło Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na swoim profilu na Facebooku.

To najwyższy stopień zagrożenia lawinowego od początku roku. Według TOPR może się utrzymać również w piątek.

Łącznie istnieje pięć stopni zagrożenia lawinowego, kolejne dwa stopnie oznaczają wysoki lub bardzo wysoki poziom niebezpieczeństwa.

Jak informują eksperci "z powodu intensywnych opadów śniegu większość szlaków jest zasypana i nieprzetarta", a śnieg za sprawą silnego wiatru rozłożony nierównomiernie. W wielu miejscach leżą zaspy.

Kolejnym utrudnieniem dla osób planujących wyprawę w wysokie góry jest niski pułap chmur. Słaba widzialność może spowodować "zwiększone ryzyko utraty orientacji w terenie" i prowadzić do zabłądzenia.

Jak głosi komunikat lawinowy "pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo". Obecnie możliwe jest wyzwolenie lawiny nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza na stromych stokach. Samoistnie mogą też schodzić duże i bardzo duże lawiny.

Eksperci z TPN podkreślają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr obecnie "wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy". Każda osoba udająca się w wędrówkę po tym terenie powinna też posiadać sprzęt zimowy, czyli raki, czekan, kask i lawinowe ABC, którym w dodatku potrafi się posługiwać.

Pogoda nie sprzyja wędrówce po górach. Ciężkie warunki w Tatrach

Po niedawnych opadach w Tatrach przybyło śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wynosi obecnie 57 cm, a na Hali Gąsienicowej: 62 cm. Najwięcej śniegu leży w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie grubość pokrywy wynosi 110 cm.

Po ostatnich opadach śniegu grubość pokrywy w Tatrach miejscami przekracza metr - wynika z pomiarów IMGW IMGW materiał zewnętrzny

W górach panują również kilkunastostopniowe mrozy. O godz. 9:00 w czwartek w Dolinie Pięciu Stawów było -14,9 st. C, na Hali Gąsienicowej -13,5, zaś na Kasprowym Wierchu zanotowano -16,4 stopnia Celsjusza.

Pomimo mrozu Tatrzański Park Narodowy przestrzega turystów przed wchodzeniem na taflę tamtejszych stawów. Grubość lodu nie jest znana i "wejście na zamarznięte zbiorniki wodne odbywa się na własną odpowiedzialność" - podkreśla TPN.

