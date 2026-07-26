Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, które określa termin wypłaty 14. emerytury w 2026 roku, dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów ma zostać wypłacone tak jak w poprzednich latach, czyli we wrześniu. Płatność zostanie zrealizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi terminami wypłat standardowych świadczeń.

Wysokość 14. emerytury to 1978,49 zł brutto, czyli tyle, co emerytura minimalna. Warto podkreślić, że dodatek w pełnej kwocie przysługuje osobom, których standardowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przeciwnym razie kwota czternastki zostanie obniżona o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłacana przez ZUS w ramach wsparcia to 50 zł brutto.

Przykładowo - jeśli ktoś pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 3500 zł brutto, to w przypadku takiej osoby czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto (1978,49 zł brutto pomniejszone o kwotę przekroczenia, czyli 600 zł brutto).

14. emerytura a renta rodzinna. ZUS podzieli świadczenie

14. emerytura przysługuje nie tylko emerytom i rencistom. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ją także osobom, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej, renty socjalnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego.

Co w sytuacji, gdy renta rodzinna jest pobierana przez kilka osób? W takim przypadku ZUS przyzna jedno świadczenie, które zostanie stosownie podzielone. Wynika to z przepisów zawartych w ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Zgodnie z art. 5 tego aktu prawnego: "Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej". Czternastka zostanie przekazana w standardowym terminie wypłaty renty rodzinnej.

Pamiętajmy jednak, że kwota przyjęta do podziału 14. emerytury jest uzależniona od przyznanej renty rodzinnej. Jak już zostało wcześniej wspomniane - by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości (1978,49 zł brutto), renta nie może przekraczać 2900 zł brutto. W przeciwnym razie jej wysokość zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".





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