14. emerytura trafia do uprawnionych razem z wrześniową emeryturą lub rentą, w standardowych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 września. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani pilnować dodatkowych formalności. Warto jednak pamiętać, że automatyczna wypłata nie oznacza gwarancji zatrzymania pieniędzy - jeśli po weryfikacji okaże się, że świadczenie przyznano niesłusznie, ZUS może w późniejszym terminie wezwać do jego zwrotu.

Kto musi oddać czternastkę?

Czternasta emerytura, wprowadzona na stałe ustawą z 2023 r., to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. W 2025 roku pełna kwota wynosi 1878,91 zł brutto, co po odliczeniu podatku dochodowego (12 proc.) i składki zdrowotnej (9 proc.) daje około 1558,81 zł netto dla osób pobierających minimalną emeryturę.

Choć dla większości seniorów "czternastka" stanowi realne wsparcie, przepisy przewidują sytuacje, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać zwrotu całości lub części wypłaconej kwoty. I to nawet wtedy, gdy pieniądze zostały już przekazane na konto świadczeniobiorcy. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami ZUS, obowiązek zwrotu 14. emerytury dotyczy trzech głównych sytuacji:

brak prawa do świadczenia na 31 sierpnia 2025 r .: jeśli w tym dniu prawo do emerytury lub renty było zawieszone - np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) - a mimo to czternastka została wypłacona, ZUS uzna ją za nienależnie pobraną i wezwie do jej zwrotu;

uzyskanie prawa do emerytury lub renty po 31 sierpnia : osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę dopiero we wrześniu lub później, nie spełniają kryterium posiadania prawa do świadczenia w dniu 31 sierpnia. Jeśli czternastka trafiła do nich omyłkowo, również będzie podlegała zwrotowi;

błędy systemowe lub opóźnione dane: zdarza się, że ZUS otrzymuje z opóźnieniem informacje o wysokości innych świadczeń lub o ich łączeniu (np. renta rodzinna + emerytura z innego systemu). Jeśli suma przekroczy próg dochodowy, czternastka zostanie uznana za wypłaconą bez podstawy prawnej.

W przypadku emerytów i rencistów, u których kwota świadczenia przekracza 4 728,91 zł brutto, czternastka już nie przysługuje.

Kto nie będzie musiał oddawać czternastki?

Choć przepisy przewidują obowiązek oddania nienależnie pobranej czternastki, istnieje grupa osób, które mogą spać spokojnie:

emeryci w powszechnym wieku emerytalnym - kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65 lat mogą dorabiać bez żadnych limitów. Nawet jeśli ich dodatkowe dochody są wysokie, czternastka im nie przepadnie;

seniorzy z emeryturą minimalną - otrzymają pełną kwotę 1 878,91 zł brutto i nie będą musieli jej zwracać, ponieważ ich świadczenie nie przekracza progu 2 900 zł brutto;

osoby, które w sierpniu 2025 r. nie pracowały i nie przekroczyły progów kwartalnych - zachowują prawo do czternastki w całości;

świadczeniobiorcy, którym ZUS nie zawiesił wypłaty z innych powodów niż przekroczenie limitów - np. czasowe świadczenie rehabilitacyjne lub urlop bezpłatny w pracy nie powodują automatycznego obowiązku zwrotu, jeśli czternastka nie została wypłacona.

Warto również pamiętać, że w okresie od września do listopada 2025 obowiązują następujące limity dorabiania do emerytury:

do 6 124,10 zł brutto/mies. - świadczenie zostanie wypłacone w całości (może być pomniejszone, jeśli emeryt przekroczy próg 2 900 zł brutto dla czternastki),

6 124,10-11 373,30 zł brutto/mies. - ZUS pomniejsza emeryturę lub rentę.

Jeśli w sierpniu 2025 r. przychód przekroczył 11 373,30 zł brutto, ZUS uzna, że świadczenie powinno być zawieszone. W takiej sytuacji czternastka wypłacona we wrześniu będzie musiała zostać zwrócona - nawet jeśli pieniądze już dawno zostały wydane.

Kiedy ewentualne zwroty czternastek i jak ZUS o tym informuje?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić o zwrot czternastej emerytury najpóźniej do 31 stycznia 2026 r. Oznacza to, że nawet jeśli świadczenie zostało wypłacone we wrześniu 2025 r., wezwanie może nadejść dopiero w kolejnym roku.

W praktyce ZUS najpierw analizuje dane o świadczeniobiorcach - zarówno te, które posiada sam, jak i te przekazywane przez inne instytucje (np. KRUS, służby mundurowe). Jeśli wykryje, że czternastka została wypłacona osobie, która nie spełniała warunków w dniu 31 sierpnia 2025 r., uruchamia procedurę odzyskania środków.

Jak wygląda procedura?

Wezwanie do zwrotu czternastki: jest wysyłane listem poleconym na adres świadczeniobiorcy lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dokument zawiera: kwotę do zwrotu, podstawę prawną, powód uznania świadczenia za nienależne oraz termin spłaty. Czas na reakcję: standardowo ZUS wyznacza 30 dni na dokonanie zwrotu. W tym czasie można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty lub - w szczególnie trudnej sytuacji - o umorzenie części długu. Wymaga to jednak udokumentowania sytuacji finansowej. Odwołanie od decyzji: świadczeniobiorca ma miesiąc od doręczenia decyzji na złożenie odwołania do oddziału ZUS. Odwołanie jest rozpatrywane w trybie administracyjnym, a w razie utrzymania decyzji w mocy - można skierować sprawę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

W przypadku rolników pobierających świadczenia z KRUS zasady są analogiczne. Warto pamiętać, że w przypadku renty rodzinnej przysługuje jedna czternastka na całe świadczenie, która jest dzielona proporcjonalnie między uprawnionych. Decyzje o zwrocie również wysyłane są pocztą.

