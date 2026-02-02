W Suwałkach jak w Jakucku. Syberyjskie mrozy w Polsce

W Polsce jest tak zimno, że aby znaleźć na świecie porównywalne mrozy trzeba by odwiedzić Syberię. Okazuje się, że minionej nocy w Suwałkach było podobnie jak w Jakucku. Poniedziałek również zapowiada się na wyjątkowo nieprzyjemny, z mrozami dochodzącymi do prawie -20 stopni. Kolejna noc może się się okazać jeszcze zimniejsza.

Statek muzealny Sołdek zacumowany przy brzegu, wokół liczne osoby poruszające się po zamarzniętej rzece, w tle kamienice, na górze wstawka z kolorową mapą pogodową i przewidywanymi temperaturami.
Gdańszczanie chodzący po zamarzniętej Motławie. W poniedziałek rano w wielu miejscach było poniżej -20 stopni CelsjuszaPAP/Andrzej Jackowski/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Noc najzimniejsza była w Suwałkach, gdzie zanotowano -27,7 st. C, a przy gruncie temperatura w tym mieście spadła do -35 stopni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To najniższe wartości zanotowane w tym sezonie. Co ciekawe, praktycznie taki sam mróz zanotowano w rosyjskim Jakucku na Syberii o godz. 3:00 lokalnego czasu, wynika z danych serwisu Gismeteo. Choć poniedziałkowy poranek był tam nieco zimniejszy niż w Polsce, niedługo mrozy u nas mogą się jeszcze bardziej zaostrzyć.

Potężne mrozy. -35 stopni przy samym gruncie

Od weekendu zmagamy się z potężnym ochłodzeniem, którego szczyt przypadnie na poniedziałek i wtorek. Do Polski cały czas z północnego wschodu napływa masa arktycznego powietrza, więc po wyjątkowo mroźnej nocy musimy się przygotować na bardzo zimny dzień.

Mapa Polski z naniesionymi wartościami minimalnych temperatur na wysokości 5 cm nad ziemią na noc z niedzieli na poniedziałek, z najwyraźniej zaznaczonymi ekstremalnie niskimi temperaturami w Suwałkach (-35°C) i Zakopanem (-7°C), kolorowe okręgi wskazu...
Temperatura przy gruncie w Suwałkach wyniosła w nocy -35 st. CIMGWmateriał zewnętrzny

Dzięki wyżowi, który cały czas oddziałuje na północny wschód kraju, będzie tam spokojnie i słonecznie. W pozostałych rejonach może się zachmurzyć, a miejscami na południu słabo popada śnieg.

Najzimniejszym rejonem Polski znów będzie Suwalszczyzna i Podlasie, gdzie w ciągu dnia będzie do -19 stopni Celsjusza. W centrum mróz wyniesie -13, a na południowym zachodzie -6, -3 stopnie.

Kolorowa mapa anomalii temperatury powietrza nad Polską i sąsiednimi krajami, intensywne odcienie fioletu i różu wskazują na znaczne ujemne odchylenia od normy w większości regionu, a południe kraju jest objęte strefą jaśniejszych odcieni żółci i błęki...
Masa arktycznego powietrza napływa z północnego wschodu i tam mrozy będą najsilniejsze w ciągu dnia oraz w nocyWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć wysoko w Sudetach porywisty.

    Pogoda szykuje kolejną mroźną noc. Znów na północnym wschodzie

    Tak silne, wręcz syberyjskie mrozy, zostaną z nami przez kilka kolejnych dni, zwłaszcza na północnym wschodzie. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, wschodnim Mazowszu i północno-zachodniej części Lubelszczyzny pomarańczowe alerty IMGW z tego powodu utrzymają się do godz. 9:00 w środę.

    Choć za nami wyjątkowo mroźna noc, kolejna może się pod tym względem okazać jeszcze gorsza.

    Synoptycy IMGW prognozują, że noc z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie przyniesie mrozy na poziomie -27, -24 stopni Celsjusza. Przy gruncie jednak może być znacznie mniej, możliwe że znowu wyraźnie poniżej -30 stopni.

    Mapa pogodowa prezentująca prognozowane minimalne temperatury na terenie Polski, z wyraźnym gradientem cieplnym od zachodu do wschodu kraju oraz oznaczeniem głównych miast i granic państwowych.
    Na północy i wschodzie temperatura wynosiła poniżej -20 stopni Celsjusza i po zachodzie słońca znowu mocno przekroczy tę barieręIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zmroku bardzo silne mrozy nawiedzą również centrum, gdzie będzie około -20 st. C. Na południowym zachodzie mrozy będą jednocyfrowe i sięgną -8, -6 stopni.

