W Suwałkach jak w Jakucku. Syberyjskie mrozy w Polsce
W Polsce jest tak zimno, że aby znaleźć na świecie porównywalne mrozy trzeba by odwiedzić Syberię. Okazuje się, że minionej nocy w Suwałkach było podobnie jak w Jakucku. Poniedziałek również zapowiada się na wyjątkowo nieprzyjemny, z mrozami dochodzącymi do prawie -20 stopni. Kolejna noc może się się okazać jeszcze zimniejsza.
Noc najzimniejsza była w Suwałkach, gdzie zanotowano -27,7 st. C, a przy gruncie temperatura w tym mieście spadła do -35 stopni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To najniższe wartości zanotowane w tym sezonie. Co ciekawe, praktycznie taki sam mróz zanotowano w rosyjskim Jakucku na Syberii o godz. 3:00 lokalnego czasu, wynika z danych serwisu Gismeteo. Choć poniedziałkowy poranek był tam nieco zimniejszy niż w Polsce, niedługo mrozy u nas mogą się jeszcze bardziej zaostrzyć.
Potężne mrozy. -35 stopni przy samym gruncie
Od weekendu zmagamy się z potężnym ochłodzeniem, którego szczyt przypadnie na poniedziałek i wtorek. Do Polski cały czas z północnego wschodu napływa masa arktycznego powietrza, więc po wyjątkowo mroźnej nocy musimy się przygotować na bardzo zimny dzień.
Dzięki wyżowi, który cały czas oddziałuje na północny wschód kraju, będzie tam spokojnie i słonecznie. W pozostałych rejonach może się zachmurzyć, a miejscami na południu słabo popada śnieg.
Najzimniejszym rejonem Polski znów będzie Suwalszczyzna i Podlasie, gdzie w ciągu dnia będzie do -19 stopni Celsjusza. W centrum mróz wyniesie -13, a na południowym zachodzie -6, -3 stopnie.
Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć wysoko w Sudetach porywisty.
Pogoda szykuje kolejną mroźną noc. Znów na północnym wschodzie
Tak silne, wręcz syberyjskie mrozy, zostaną z nami przez kilka kolejnych dni, zwłaszcza na północnym wschodzie. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, wschodnim Mazowszu i północno-zachodniej części Lubelszczyzny pomarańczowe alerty IMGW z tego powodu utrzymają się do godz. 9:00 w środę.
Choć za nami wyjątkowo mroźna noc, kolejna może się pod tym względem okazać jeszcze gorsza.
Synoptycy IMGW prognozują, że noc z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie przyniesie mrozy na poziomie -27, -24 stopni Celsjusza. Przy gruncie jednak może być znacznie mniej, możliwe że znowu wyraźnie poniżej -30 stopni.
Po zmroku bardzo silne mrozy nawiedzą również centrum, gdzie będzie około -20 st. C. Na południowym zachodzie mrozy będą jednocyfrowe i sięgną -8, -6 stopni.
