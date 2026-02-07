"W stanie gotowości". Polskie lotnictwo reaguje na ruchy Rosji

W skrócie Polskie Dowództwo Operacyjne postawiło w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

W nocy z piątku na sobotę rosyjskie lotnictwo przeprowadziło zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu dronów i rakiet.

Działania polskich sił mają charakter prewencyjny i dotyczą przede wszystkim ochrony przestrzeni powietrznej przy granicy.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie.

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Ukraińskie media donoszą o setkach dronów i dziesiątkach rakiet, które uderzają w miasta.

Ukraina - Rosja. Polskie lotnictwo reaguje na ruchy Rosjan

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny i skupiają się na zabezpieczeniu i ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Szczególnie dotyczy to rejonów nadgranicznych, bezpośrednio przylegających do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie w związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego.

