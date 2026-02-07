"W stanie gotowości". Polskie lotnictwo reaguje na ruchy Rosji
W związku z intensywnymi atakami Rosji na terytorium Ukrainy w stan gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wstrzymano także działanie lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak w Ukrainie.
W skrócie
- Polskie Dowództwo Operacyjne postawiło w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.
- W nocy z piątku na sobotę rosyjskie lotnictwo przeprowadziło zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu dronów i rakiet.
- Działania polskich sił mają charakter prewencyjny i dotyczą przede wszystkim ochrony przestrzeni powietrznej przy granicy.
"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie.
W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Ukraińskie media donoszą o setkach dronów i dziesiątkach rakiet, które uderzają w miasta.
Ukraina - Rosja. Polskie lotnictwo reaguje na ruchy Rosjan
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.
Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny i skupiają się na zabezpieczeniu i ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Szczególnie dotyczy to rejonów nadgranicznych, bezpośrednio przylegających do zagrożonych obszarów.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie w związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego.