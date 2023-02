Pierwszy dzień wiosny zapowiada się niezwykle słonecznie. Dzień 1 marca ma być jednym z pierwszych z takim usłonecznieniem w 2023 roku. Obecnie długość dnia wynosi 10 godz. i 53 min w Zakopanem. Niewiele krócej we Władysławowie - 10 godz. i 38 min .

IMGW zauważa, że pierwszy dzień wiosny 2023 to dobry moment na helioterapię, czyli zażywanie kąpieli słonecznych. Po pochmurnych miesiącach warto to wykorzystać. Tym bardziej że średnia roczna liczba godzin słonecznych w Polsce to ok. 1600, czyli średnio 4,5 godziny dziennie. Dla porównania w Hiszpanii czy Grecji to nawet ponad 8 godzin dziennie.

Korzystny wpływ promieni słonecznych

Odkrycie zalet helioterapii to zasługa duńskiego lekarza Nielsa Ryberga Finsena. Za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla w 1903 r. Ten odkrył, że ekspozycja na światło przynosi wiele korzyści. W organizmie wzrasta poziom neuroprzekaźników, w tym serotoniny, uznawanej za hormon szczęścia. Dodatkowo stanowi substrat w reakcji powstawania melatoniny.

Kąpiele słoneczne wpływają na nasz układ odpornościowy. Ekspozycja na światło prowadzi do pobudzenia aktywności limfocytów T i działa korzystnie na wzrost odporności, wpływając także na wytwarzanie witaminy D3. Światło wpływa także na regenerację organizmu, dlatego w pierwszy dzień wiosny meteorologicznej warto spędzić kilka chwil, kąpiąc się w promieniach Słońca.

