- Proszę mi przypomnieć, droga opozycjo, czy to przypadkiem nie wy byliście tymi, którzy chcieli likwidować polskie górnictwo? Wy nas atakujecie przez siedem lat, że rzekomo zbyt wolno odchodzimy od węgla. Przecież to wy cały czas mówiliście, że powinniśmy od węgla odchodzić natychmiast, że trzeba zamykać kopalnie jak najszybciej, że trzeba tylko i włącznie odnawialnych źródeł energii. Kiedy Komisja Europejska chciała nam zamknąć kopalnię węgla w Turowie, to wtedy wasi politycy, pan Trzaskowski i inni, mówili, że trzeba to natychmiast wykonać - mówił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

- To jest wasze prawdziwe oblicze, a nie fałszywa maska obrońców węgla - stwierdził.

Jacek Sasin: Nawróciliście się, dzisiaj dostrzegacie, że węgiel jest potrzebny

Jak jednak dodał:

- Ale ja przyjmuję to za dobrą monetę, to, że się nawróciliście, że dzisiaj jesteście prowęglowi, że dzisiaj dostrzegacie, że węgiel jest potrzebny. To jest dobry znak. Mam nadzieję, że będziecie nas mocno wspierać we wszystkich działaniach, które już uruchomiliśmy. Żeby inwestować w górnictwo, żeby otwierać nowe szyby, budować nowe kopalnie. Że pojedziecie z nami do Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i nam w tym pomożecie przekonać tam w Brukseli, że to jedyna droga dla Polski i Europy. Bardzo dobrze, wspierajcie nas, potrzebujemy waszego wsparcia. Mam nadzieję, że jesteście szczerzy w tym prowęglowym nawróceniu, a nie tak jak zwykle, wykorzystujecie tę sprawę tylko do tego, żeby mamić Polaków i tylko i wyłącznie dlatego, żeby dzisiaj zbijać kapitał polityczny na problemach, które mamy, które wy spowodowaliście, spowodowała polityka klimatyczna Unii Europejskiej i spowodował w tej chwili Putin - mówił Sasin.

Ustawa o dodatku węglowym

Na wtorkowej konferencji prasowej szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym. Chodzi o jednorazowy dodatek w wysokości trzech tysięcy złotych, który będzie przysługiwał gospodarstwom, w których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Wypłaty dodatku węglowego mają pochłonąć około 11,5 mld zł.

Dzisiaj o 13 odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym.