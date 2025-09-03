W Sejmie będzie czworo nowych posłów. Wróci były wiceminister
W Sejmie zasiądzie czworo nowych posłów. Obejmą oni mandaty w miejsce polityków PiS powołanych do Kancelarii Prezydenta. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie w tej sprawie.
Kancelaria Sejmu przekazała, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o obsadzeniu wygasłych mandatów poselskich w okręgach wyborczych nr 11, 24, 40 i 41. "Mandaty te wygasły z dniem 7 sierpnia br. w związku z powołaniem sprawujących ich posłów na stanowiska w Kancelarii Prezydenta" - czytamy w oświadczeniu kancelarii.
Chodzi o mandaty należące do: Marcina Przydacza, Adama Andruszkiewicza, Pawła Szefernakera i Zbigniewa Boguckiego.
Nowi posłowie w Sejmie. Szymon Hołownia wydał postanowienie
Miejsce Marcina Przydacza, obecnego Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, zajmie Tomasz Piotr Rzymkowski - były poseł PiS i były wiceminister edukacji i nauki - wybrany w okręgu wyborczym nr 11.
Z kolei miejsce Adama Andruszkiewicza, obecnego zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta, zajmie Bogumiła Olbryś wybrana w okręgu wyborczym nr 24.
Marek Subocz, wybrany z okręgu wyborczego nr 40, zastąpi Pawła Szefernakera - obecnego szefa gabinetu Prezydenta RP.
Michał Jach z okręgu wyborczego nr 41 wstąpi na miejsce obecnego szefa Kancelarii Prezydenta - Zbigniewa Boguckiego.
Mandaty poselskie wygasły w związku z przejęciem nowych funkcji w państwie. Art. 103 ust. 1 Konstytucji mówi, że mandatu posła nie można łączyć m.in. z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta RP.