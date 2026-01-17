Spis treści: Zimowe pustki w sanatoriach. NFZ ma problem Wysokie oczekiwania i pozamedyczne preferencje NFZ bezradny wobec tzw. "niedojazdów"

Według danych NFZ, na które powołuje się "Fakt", tylko między styczniem a październikiem 2025 roku ponad dwa tysiące osób nie dotarło na leczenie. Skierowania otrzymało około 322 tys. pacjentów. Mimo że na pobyt w sanatorium czeka się kilka miesięcy, kuracjusze rezygnują z niego często w ostatniej chwili.

Zimowe pustki w sanatoriach. NFZ ma problem

Dla wielu pacjentów wyjazd do sanatorium w chłodniejszych miesiącach oznacza lawinę niedogodności. Trzeba spakować więcej grubej odzieży, dojazd jest utrudniony, seniorzy obawiają się również śliskich chodników. Wielu z nich w czasie opadów śniegu i oblodzeń stara się nie wychodzić z domu.

Decyzjom o rezygnacji z wyjazdu do uzdrowiska sprzyja też szybko zapadający zmrok. Pacjenci boją się, że przez większą część dnia będą uwięzieni w placówce.

Jednym z powodów, na który powołują się pacjenci rezygnujący z sanatoriów, jest potrzeba zapewnienia opieki osobie bliskiej. Częstą przyczyną jest też konieczność ogrzewania domu. Zaniechanie tego obowiązku może doprowadzić do wyziębienia budynku. Problem narasta, kiedy w mieszkaniu zostaje osoba, która nie radzi sobie z piecem.

W grę wchodzą również wydatki związane z pobytem w uzdrowisku. Pomimo niższych zimowych stawek, pełne koszty zakwaterowania, dojazdu i pobytu często przewyższają możliwości finansowe pacjentów - wylicza "Fakt".

Wysokie oczekiwania i pozamedyczne preferencje

Z danych NFZ wynika, że wielu pacjentów odwołuje turnusy z powodów niezwiązanych z leczeniem i finansami. Chcą zmienić uzdrowisko, termin, bądź celują tylko w oferty nadmorskie lub letnie.

Zdarza się, że wybierają inne formy spędzania czasu, na przykład wyjazdy turystyczne czy urlopy zagraniczne.

Pojawiają się także mniej oczywiste przypadki, takie jak rezygnacja z powodu braku darmowego Wi‑Fi czy źle skomunikowanych budynków.

NFZ bezradny wobec tzw. "niedojazdów"

Choć liczba odwołań jest zauważalna (ponad 2 tys. przypadków na 322 tys. skierowań w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r.), NFZ nie ma wystarczających narzędzi, by przeciwdziałać tej skali rezygnacji.

Jak podkreśla wiceminister zdrowia, Tomasz Maciejewski, cytowany przez dziennik: "Brak jest mechanizmów dyscyplinujących pacjentów, którzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niestawienia się na leczenie bez uprzedniej informacji o rezygnacji".

Jedyną sankcją jest utrata miejsca w kolejce. Na zwolnione w ostatniej chwili pobyty sanatoriom trudno znaleźć następców, więc pokoje w sanatoriach świecą pustkami.

