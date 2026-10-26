Spis treści: W 2027 roku przybędzie emerytów. Wzrosną również świadczenia 539 mld zł przychodów i 537,2 mld zł kosztów w 2027 roku. ZUS liczy finanse

W 2027 roku przybędzie emerytów. Wzrosną również świadczenia

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie ZUS-u, w 2027 roku przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów ma przekroczyć 8,7 mln osób. To o 113 tys. więcej niż w 2026 roku.

W przyszłym roku wzrosnąć ma także średnia wysokość wypłacanych przez ZUS świadczeń. Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty wyniesie około 4530 zł. To wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z 2026 rokiem.

Większa liczba świadczeniobiorców, waloryzacja emerytur i rent (w sporządzonej prognozie przyjęto wskaźnik waloryzacji wynoszący 103,96 proc.) i zmiany zasad w wypłacaniu renty wdowiej (wzrost jej drugiego składnika z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia) to czynniki, które przekładają się na wzrost wydatków FUS.

539 mld zł przychodów i 537,2 mld zł kosztów w 2027 roku. ZUS liczy finanse

Jak czytamy, plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na 2027 rok zakłada 539 mld zł przychodów oraz 537,2 mld zł kosztów. Składki odprowadzane przez ubezpieczonych mają pokryć około 80 proc. wydatków, tymczasem pozostała część zostanie sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Koszt wypłat emerytur i rent ma stanowić około 471,3 mld zł (około 88 proc. wszystkich kosztów FUS). Wypłata pozostałych świadczeń ma kosztować około 50,5 mld zł (blisko połowa kwoty przypadnie na wypłatę zasiłków chorobowych). Fundusz finansuje także działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na ten cel w 2027 roku przewidziano 6,7 mld zł - to około 1,25 proc. wszystkich wydatków funduszu.

Zgodnie z planem finansowym, uwzględniono także około 5 mld zł na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz środki na działania prewencyjne. "Na prewencję rentową, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą, przewidziano 436 mln zł. Na prewencję wypadkową ma być przeznaczonych 188 mln zł" - czytamy.

W komunikacie podkreślono również, że sytuacja finansowa FUS w 2027 roku pozostanie stabilna.



