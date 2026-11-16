W prognozie rysuje się wyraźna zmiana. Zimowa aura lada chwila

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda przestawi się z jesieni na zimę, przynajmniej w części kraju. Jeszcze w tym tygodniu na północy Polski pojawi się krupa śnieżna. Kolejne dni przyniosą więcej opadów śniegu na nizinach. Czeka nas również zdecydowane ochłodzenie z nocnymi przymrozkami.

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Opady śniegu w Zakopanem. Od weekendu podobne warunki mogą się pojawić także na niżej położonych terenach
Opady śniegu na nizinach w przyszłym tygodniu staną się intensywniejsze - zwiastują najnowsze prognozy pogody IMGWPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Słońce, które przez weekend towarzyszyło nam niemal wszędzie, na początku tygodnia skryło się za gęstymi chmurami.

W tym tygodniu za pogodę w naszym kraju będą odpowiadać niże znad Skandynawii. To oznacza bardziej wymagającą aurę - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejny tydzień zapowiada się na jeszcze gorzej.

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Pogoda z poważną zmianą. Na początek krupa śnieżna

Najbliższe dni zapowiadają się na pochmurne. "Prognozowane są opady deszczu, a w rejonach górskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą one spowodować lokalne wzrosty stanu wody na rzekach" - czytamy w prognozie IMGW.

Będzie przelotnie padać - w większości kraju deszcz, a na terenach podgórskich oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. "W drugiej połowie tygodnia na Pomorzu możliwe są burze, a w ich trakcie padać może krupa śnieżna" - napisano w prognozie.

Jednocześnie cały czas będziemy doświadczać dość wysokich temperatur, ponieważ z zachodu będą do nas napływać "na ogół ciepłe masy powietrza znad Atlantyku" - zwracają uwagę synoptycy z Instytutu.

Przez najbliższe dni przeważnie zanotujemy od 6-7 stopni na północnym wschodzie do 11-12 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie.

Mapa prognozowanych maksymalnych temperatur powietrza dla Polski na kolejne dni, prezentująca spadek wartości od około 10°C w połowie listopada do zakresu 2-5°C pod koniec miesiąca, z wyraźnym ochłodzeniem po 20 listopada na terenie całego kraju.
Przyszły tydzień zapowiada się na zdecydowanie chłodniejszy od tego, który już się zacząłIMGWmateriał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że większe ochłodzenie nastąpi w okolicach weekendu. Wówczas w ciągu dnia w całej Polsce będzie już poniżej 10 stopni, a do wielu miejsc wrócą nocne przymrozki.

Na przełomie obecnego i przyszłego tygodnia w nocy temperatury spadną do -3, a lokalnie do -4, -5 stopni Celsjusza. Z czasem w ciągu dnia nawet w najcieplejszych miejscach nie będzie więcej niż 4-5 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi różnicami temperatur względem normy, gdzie przeważają obszary z obniżoną temperaturą zaznaczone na niebiesko, szczególnie w centralnej i północno-zachodniej części kontynentu.
Poważne ochłodzenie czeka nas pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia - wynika z danych IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Ochłodzenie będzie tylko jedną ze zmian pogodowych, które czekają nas w najbliższym czasie. W wielu regionach poczujemy zbliżającą się zimę.

Śnieg coraz niżej. W prognozach widać konkretne dni

Od dłuższego czasu opady deszczu ze śniegiem i śniegu utrzymują się wysoko w górach i na terenach podgórskich, więc tego typu opady w najbliższym czasie nie będą tam niczym niezwykłym.

Pod koniec tygodnia biało zacznie się też robić w innych rejonach kraju. Pierwszym bardziej śnieżnym dniem może się okazać niedziela, kiedy na północnym wschodzie oraz we wschodniej Polsce może przelotnie posypać.

Ponieważ temperatury - choć niższe niż wcześniej - wciąż będą w ciągu dnia dodatnie, śnieg nie utrzyma się, więc na białe krajobrazy poza górami jeszcze poczekamy.

Fioletowe i niebieskie obszary opadów atmosferycznych rozciągające się od północnego wschodu przez centrum aż po południe Polski, z wyraźnym skupiskiem intensywnych opadów w rejonie Mazur, centralnej oraz południowo-wschodniej części kraju, przedstawio...
Pod koniec tygodnia opady śniegu mogą dotknąć północną i wschodnią część PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Po weekendzie opady deszczu ze śniegiem na nizinach będą wracać, głównie do północno-wschodniej i centralnej Polski. Sam śnieg popada na południu i południowym wschodzie. Miejscami może się zabielić na Lubelszczyźnie, południu Mazowsza, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Mapa Polski z dzienną prognozą opadów na okres od 16 do 25 listopada, pokazująca przewagę deszczu na większości obszaru kraju, pojawiający się lokalnie śnieg oraz mieszane opady deszczu i śniegu na południu i wschodzie pod koniec prognozowanego okresu.
Najbliższy tydzień będzie pochmurny i deszczowy, a potem na nizinach zacznie padać śnieg - wynika z prognoz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

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