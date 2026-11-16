Słońce, które przez weekend towarzyszyło nam niemal wszędzie, na początku tygodnia skryło się za gęstymi chmurami.

W tym tygodniu za pogodę w naszym kraju będą odpowiadać niże znad Skandynawii. To oznacza bardziej wymagającą aurę - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejny tydzień zapowiada się na jeszcze gorzej.

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Pogoda z poważną zmianą. Na początek krupa śnieżna

Najbliższe dni zapowiadają się na pochmurne. "Prognozowane są opady deszczu, a w rejonach górskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą one spowodować lokalne wzrosty stanu wody na rzekach" - czytamy w prognozie IMGW.

Będzie przelotnie padać - w większości kraju deszcz, a na terenach podgórskich oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. "W drugiej połowie tygodnia na Pomorzu możliwe są burze, a w ich trakcie padać może krupa śnieżna" - napisano w prognozie.

Jednocześnie cały czas będziemy doświadczać dość wysokich temperatur, ponieważ z zachodu będą do nas napływać "na ogół ciepłe masy powietrza znad Atlantyku" - zwracają uwagę synoptycy z Instytutu.

Przez najbliższe dni przeważnie zanotujemy od 6-7 stopni na północnym wschodzie do 11-12 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie.

Przyszły tydzień zapowiada się na zdecydowanie chłodniejszy od tego, który już się zaczął IMGW materiał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że większe ochłodzenie nastąpi w okolicach weekendu. Wówczas w ciągu dnia w całej Polsce będzie już poniżej 10 stopni, a do wielu miejsc wrócą nocne przymrozki.

Na przełomie obecnego i przyszłego tygodnia w nocy temperatury spadną do -3, a lokalnie do -4, -5 stopni Celsjusza. Z czasem w ciągu dnia nawet w najcieplejszych miejscach nie będzie więcej niż 4-5 stopni.

Poważne ochłodzenie czeka nas pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia - wynika z danych IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Ochłodzenie będzie tylko jedną ze zmian pogodowych, które czekają nas w najbliższym czasie. W wielu regionach poczujemy zbliżającą się zimę.

Śnieg coraz niżej. W prognozach widać konkretne dni

Od dłuższego czasu opady deszczu ze śniegiem i śniegu utrzymują się wysoko w górach i na terenach podgórskich, więc tego typu opady w najbliższym czasie nie będą tam niczym niezwykłym.

Pod koniec tygodnia biało zacznie się też robić w innych rejonach kraju. Pierwszym bardziej śnieżnym dniem może się okazać niedziela, kiedy na północnym wschodzie oraz we wschodniej Polsce może przelotnie posypać.

Ponieważ temperatury - choć niższe niż wcześniej - wciąż będą w ciągu dnia dodatnie, śnieg nie utrzyma się, więc na białe krajobrazy poza górami jeszcze poczekamy.

Pod koniec tygodnia opady śniegu mogą dotknąć północną i wschodnią część Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Po weekendzie opady deszczu ze śniegiem na nizinach będą wracać, głównie do północno-wschodniej i centralnej Polski. Sam śnieg popada na południu i południowym wschodzie. Miejscami może się zabielić na Lubelszczyźnie, południu Mazowsza, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Najbliższy tydzień będzie pochmurny i deszczowy, a potem na nizinach zacznie padać śnieg - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

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