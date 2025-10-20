Druga połowa tygodnia przyniesie dużo zmian w pogodzie. Miejscami zrobi się bardzo ciepło - możliwe że w czwartek lokalnie w Małopolsce będzie nawet około 20 stopni Celsjusza. Jednocześnie będzie pochmurnie i deszczowo, a w wielu miejscach powieje silny wiatr. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza wydania ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia.

Kilka dni spokoju, potem nadejdą wichury. Planują ostrzeżenia

Najbliższe dni będą spokojne i dość pogodne. Sytuacja zmieni się w połowie tygodnia, kiedy do naszego kraju napłynie więcej chmur, a wraz z nimi do wielu regionów dotrą opady deszczu. Nie będą to na tyle silne zjawiska, by trzeba było przed nimi ostrzegać.

Inaczej będzie w czwartek. To właśnie tego dnia w wielu powiatach możliwe będą alerty pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru. W najnowszej prognozie zagrożeń meteorologicznych IMGW nie wyklucza wydania żółtych ostrzeżeń dla niemal całej południowej granicy Polski.

Jeśli nic się nie zmieni, w czwartek obowiązywać będą związane z silnym wiatrem ostrzeżenia pierwszego stopnia w następujących województwach:

południowej części dolnośląskiego ;

powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim w opolskim ;

południowo-wschodniej części śląskiego ;

południowych powiatach małopolskiego ;

powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim w podkarpackim.

W czwartek żółte alerty z powodu silnego wiatru mogą swoim zasięgiem objąć praktycznie całą południową granicę Polski IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe, że na tych terenach w czwartek wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, a na terenach podgórskich do 80 km/h.

Będą kolejne alerty pogodowe? Groźnie na koniec tygodnia

Nie tylko w czwartek pogoda może być miejscami niebezpieczna. Z prognozy IMGW wynika, że mocno powieje do końca tygodnia.

Porywy wiatru dochodzące do 70 km/h od piątku do niedzieli możliwe będą w wielu miejscach kraju. Silny wiatr nawiedzi nie tylko tereny podgórskie, lecz również Wybrzeże. Lokalnie może tam powiać do 80 km/h.

Możliwe, że z tego powodu zostaną wydane kolejne ostrzeżenia pogodowe. Czy faktycznie do tego dojdzie, będziemy mgli się przekonać w najbliższych dniach.

