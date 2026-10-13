Noc z poniedziałku na wtorek okazała się mroźna miejscami w zachodnie i południowo-zachodniej Polsce. Najzimniejszą miejscowością okazały się Słubice, gdzie było -1,2 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W innych miastach też panowały ujemne temperatury. Niedługo pojawią się kolejne przymrozki.

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Pogoda przyniosła zimno. Zrobi to ponownie

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się wyjątkowo chłodna w zachodniej części kraju. Oprócz Słubic przymrozki notowano również między innymi w Kłodzku, gdzie było -0,4 st. C oraz w Jeleniej Górze (-0,3 st. C). Mroźna noc była także w wielu innych miejscach, w tym w północnej Wielkopolsce.

Nie wszędzie jednak noc była tak zimna. W najcieplejszej Ustce było 9,4 st. C, czyli o ponad 10 stopni więcej niż w najchłodniejszym rejonie. Z kolei w centrum i na wschodzie przeważnie było w okolicach 4-7 stopni.

Lokalne przymrozki zanotujemy w tym tygodniu jeszcze wielokrotnie, choć przeważnie będą jeszcze dość słabe WXCharts materiał zewnętrzny

Obecny tydzień będzie wyraźnie chłodniejszy od poprzedniego. Tylko od środy do piątku na zachodzie będzie do 17-18 stopni, w większości kraju w temperatury w ciągu dnia nie przekroczą jednak 15 st. C.

Po zachodzie słońca pojawią się kolejne lokalne przymrozki, choć tym razem powinno ich być nieco mniej. Prognozy na odleglejszy termin już tak optymistyczne nie są.

Nadejdzie mroźny czas. Nie tylko w tym tygodniu

W nocy z wtorku na środę przymrozki pojawią się głównie w kotlinach karpackich oraz na południowym wschodzie, gdzie może być do około -2 stopni Celsjusza. Tak jak minionej, nocy wystąpi duża, przekraczająca 10 stopni różnica temperatur: nad morzem miejscami będzie wtedy około 10 st. C.

Na tym mroźne noce się nie skończą, choć nie wszystkie w tym tygodniu będą tak samo zimne. W środę po zachodzie słońca temperatury powinny jeszcze utrzymać się powyżej zera i nawet w kotlinach górskich może być od 2 do 4 stopni. Kolejna noc w tym regionie może być już mroźna - w tych kotlinach znowu może być w okolicach -2 stopni.

Tego typu przymrozki w kotlinach karpackich zanotujemy również najpewniej w weekend. Potem aura powinna być łagodniejsza, przynajmniej na kilka kolejnych dni. W jego drugiej połowie stopniowo zarysuje się kolejne, postępujące ochłodzenie, które może być znacznie poważniejsze od obecnego.

Nie można wykluczyć, że pod koniec kolejnego tygodnia nocne przymrozki wrócą, i to do wielu miejsc nie tylko na terenach podgórskich, ale też na nizinach, na południu, północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie. Tam ujemna anomalia temperatury może być największa.

Pod koniec przyszłego tygodnia do południowej Polski mogą dotrzeć kolejne, znacznie silniejsze niż obecnie przymrozki. Z czasem będzie ich więcej WXCharts materiał zewnętrzny

O tym, czy faktycznie tak się stanie, będziemy mogli się przekonać śledząc kolejne prognozy.



