W skrócie Służby miejskie w Szczecinie przygotowują się na intensywne opady śniegu i możliwą gołoledź, uruchamiając pługi, piaskarki oraz tramwaje przecierające sieć trakcyjną.

Prezydent miasta oraz przedstawiciele transportu i służb mundurowych informują o pełnej mobilizacji i uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej w razie potrzeby.

Służby apelują do mieszkańców, by - jeśli to możliwe - pozostali w czwartek w domach.

Trudne warunki pogodowe spodziewane są w większości kraju.

Prezydent Szczecina, przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwajów Szczecińskich, straży miejskiej, straży pożarnej i policji przedstawili, jak przygotowuje się miasto do spodziewanych w czwartek opadów śniegu lub śniegu z deszczem i możliwej gołoledzi.

- Zaplanowaliśmy szereg działań, które będziemy podejmowali już dzisiejszej nocy, żeby jutro miasto funkcjonowało w sposób optymalny - zapowiedział prezydent miasta Piotr Krzystek.

"Wyciągamy wnioski". Szczecin przygotowuje się do śnieżnej nawałnicy

Krzystek podkreślił, że wszystkie służby dyżurują we wzmocnionej obsadzie, w nocy na ulice Szczecina wyjadą pługi i piaskarki, na 11 liniach będą kursować tramwaje, by nie doszło do zamarznięcia trakcji. Prezydent przeprosił, że "trudności i kłopoty", które 26 stycznia spowodowała gołoledź. W jej wyniku doszło do paraliżu komunikacyjnego. - Wyciągamy z tego wnioski - zapewnił prezydent Szczecina.

Pytany, dlaczego chodniki w wielu miejscach Szczecina nadal wyglądają jak lodowisko, prezydent stwierdził, że skuwanie lodu jest bardzo trudne, czasochłonne. Zaznaczył, że używanie soli jest niekorzystne dla środowiska.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek z powodu opadów marznącego deszczu i oblodzenia sieci trakcyjnej w Szczecinie unieruchomione zostały wszystkie tramwaje. W środę udało się wznowić kursowanie tylko sześciu linii; na zmienionych trasach. Miasto zapewnia, że taki kryzys się nie powtórzy.

Mobilizacja w Szczecinie. Setki pracowników służb w gotowości

- W godzinach nocnych wyjedzie 11 tramwajów. Ich zadaniem będzie przecieranie sieci trakcyjnej - poinformował prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak.

Wawrzyniak zapewnił o pełnej mobilizacji służb technicznych. - Będą zdwojone brygady torowe, sieciowe, podstacyjne - zapowiedział.

Wicedyrektorzy ZDiTM Sławomir Izdebski i Robert Strzałkowski poinformowali, że gdyby doszło do zatrzymania ruchu tramwajów, ZDiTM przygotował kilkanaście wariantów autobusowej komunikacji zastępczej.

Pługi i piaskarki zostaną skierowane na ulice Szczecina dwie, trzy godziny przed prognozowanymi opadami, by w gotowości czekać na trasach. Pojazdy przeznaczone do odśnieżania dróg rowerowych zostaną przekierowane na ciągi piesze.

Krzystek zaznaczył, że zliczając wszystkie miejskie służby, pracowników interwencyjnych ZDiTM, firmy wynajęte przez zarządców miejskich nieruchomości, Strefę Płatnego Parkowania - odśnieżających ulice, przystanki, place będzie około tysiąca.

Apelują o pozostanie w domach. "Sytuacja jest wyjątkowa"

Odpowiadając na pytanie PAP, prezydent Szczecina stwierdził, że nie planuje zmian kadrowych w miejskich spółkach odpowiadających za transport publiczny.

- Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i to nie jest powód, by wyciągać daleko idące wnioski kadrowe. Uważam, że jesteśmy w gronie osób, które znają się na swojej robocie - ocenił Krzystek. - Jeżeli dokonujemy nawet wymiany, to wcale nie oznacza, że nowy prezes czy dyrektor będzie w tej dziedzinie lepszy - dodał.

W związku z prognozowanymi opadami i możliwymi utrudnieniami w ruchu, komendy miejskie Policji i Państwowej Straży Pożarnej również wzmocniły nocny i czwartkowy dyżur. Na ulicach ma być więcej niż zwykle m.in. funkcjonariuszy drogówki.

"W pełnej gotowości". Prezydent Warszawy alarmuje

W czwartek trudna sytuacja ma być także w Warszawie, o czym informował w sieci prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Uwaga! Na najbliższą noc i cały czwartek prognozowane są opady marznącego deszczu. IMGW wydał ostrzeżenie przed gołoledzią. Wszystkie ekipy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miasta zostały postawione w stan pełnej gotowości. Mamy do zabezpieczenia ogromny obszar - ZOM zimą odpowiada za ponad 4 mln m2 terenów dla pieszych i 1500 km dróg" - napisał Trzaskowski w serwisie X.

Prezydent Warszawy zwrócił się także do zarządców pozostałych terenów. "Warunki mogą być wyjątkowo niebezpieczne zarówno dla pieszych, jak i kierowców, zadziałajcie. Apeluję także o usunięcie zwisających sopli i zalegającego śniegu na dachach. A do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się. Może być bardzo ślisko" - przestrzegł Trzaskowski.

Cała Polska w alertach. Marznące opady i gołoledź

Jak informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od środowego wieczora i przez cały czwartek w Polsce obowiązywać będą alerty przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią wydano dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

Instytut poinformował też o ostrzeżeniach I stopnia przed opadami marznącymi na obszarze województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

W związku z sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do obiorców w większości województw pilny alert. "Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi komunikat.

Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski),

lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski),

dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

