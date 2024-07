Po chwilowym ochłodzeniu do Polski wróciły upały. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą zjawiska, których nie można bagatelizować.

Pogoda. Gdzie jest burza? Alert RCB

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 mm do 30 mm i z porywami wiatru do 100 km/h. Obowiązują na podanym obszarze od godz. 18.00 do północy, a prawdopodobieństwo wystąpienia burz szacuje się na 80 proc.