W pogodzie zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW dla większości kraju
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne dla części kraju. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, lokalne burze z gradem i porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Najtrudniejsze warunki pogodowe spodziewane są w centrum, na wschodzie i południu Polski, gdzie miejscami może spaść nawet 60 mm deszczu.
W skrócie
- IMGW ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed burzami oraz alerty hydrologiczne dla kilkunastu regionów kraju, prognozując intensywne opady, lokalne burze z gradem i silny wiatr do 85 km/h.
- Ostrzeżeniami meteorologicznymi objęto 12 województw, a alerty hydrologiczne oraz ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dotyczą kilku kolejnych, z obowiązywaniem do godzin wieczornych w poniedziałek.
- Przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju, miejscowe burze z możliwością gradu oraz temperatury maksymalne od 15 do 22 stopni Celsjusza.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne I stopnia dla pięciu województw. Aktywne pozostają też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w czterech województwach.
Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie oraz częściowo województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, a także podkarpackie. Na tych terenach możliwe są burze z opadami deszczu do 35 mm i porywami wiatru do 85 km/h.
Alerty zaczną obowiązywać w południe w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 19.
IMGW wydał ostrzeżenia. Intensywne opady deszczu i burze
Aktywne do godz. 15 w poniedziałek pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Prognozują one występowanie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze z opadami nawet do 60 mm. Alerty obowiązują w części woj.: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.
Ponadto na niektórych obszarach woj.: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
Pogoda na poniedziałek
Jak informuje IMGW, północna oraz wschodnia Europa znajduje się w zasięgu słabych niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu europejskiego jest pod wpływem wyżów.
Polska jest w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, a na południu kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.
Pogoda w Dzień Dziecka. Prognozowany deszcz oraz burze
W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami na północy, a pod koniec dnia również na zachodzie zachmurzenie małe. Miejscami, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju opady deszczu (na południu kraju opady okresami o umiarkowanym natężeniu) - tam również miejscami burze, lokalnie z gradem.
Prognozowana suma opadów deszczu do około 15 mm w Sudetach, do około 20 mm na południu Podkarpacia i do około 25 mm na południu Śląska oraz Małopolski; w czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20-25 mm.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 16 st. C oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 15 st. C.
Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na wschodzie i w centrum kraju wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie północny i północno-zachodni, lokalnie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do około 60 km/h.