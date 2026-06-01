W skrócie IMGW ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed burzami oraz alerty hydrologiczne dla kilkunastu regionów kraju, prognozując intensywne opady, lokalne burze z gradem i silny wiatr do 85 km/h.

Ostrzeżeniami meteorologicznymi objęto 12 województw, a alerty hydrologiczne oraz ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dotyczą kilku kolejnych, z obowiązywaniem do godzin wieczornych w poniedziałek.

Przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju, miejscowe burze z możliwością gradu oraz temperatury maksymalne od 15 do 22 stopni Celsjusza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne I stopnia dla pięciu województw. Aktywne pozostają też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w czterech województwach.

Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie oraz częściowo województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, a także podkarpackie. Na tych terenach możliwe są burze z opadami deszczu do 35 mm i porywami wiatru do 85 km/h.

Alerty zaczną obowiązywać w południe w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 19.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

IMGW wydał ostrzeżenia. Intensywne opady deszczu i burze

Aktywne do godz. 15 w poniedziałek pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Prognozują one występowanie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze z opadami nawet do 60 mm. Alerty obowiązują w części woj.: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Ponadto na niektórych obszarach woj.: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

Pogoda na poniedziałek

Jak informuje IMGW, północna oraz wschodnia Europa znajduje się w zasięgu słabych niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu europejskiego jest pod wpływem wyżów.

Polska jest w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, a na południu kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda w Dzień Dziecka. Prognozowany deszcz oraz burze

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami na północy, a pod koniec dnia również na zachodzie zachmurzenie małe. Miejscami, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju opady deszczu (na południu kraju opady okresami o umiarkowanym natężeniu) - tam również miejscami burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów deszczu do około 15 mm w Sudetach, do około 20 mm na południu Podkarpacia i do około 25 mm na południu Śląska oraz Małopolski; w czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20-25 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 16 st. C oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 15 st. C.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na wschodzie i w centrum kraju wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie północny i północno-zachodni, lokalnie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do około 60 km/h.





"Zgadzam się całkowicie". Miller komentuje słowa prezydenta Nawrockiego Polsat News Polsat News