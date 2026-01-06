W skrócie RCB ostrzega przed złą jakością powietrza w części czterech województw.

IMGW wydaje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem w siedmiu regionach kraju.

Służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i zachowanie ostrożności ze względu na smog i niskie temperatury.

RCB wydało ostrzeżenie dla powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie), powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza (woj. wielkopolskie), powiatu żywieckiego (woj. śląskie) i powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

Dla tych regionów prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie zaznaczyło, że gdy powietrze jest zanieczyszczone, zaleca się, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Alert RCB. Ostrzeżenie przed złym stanem powietrza

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.

Zima w Polsce. IMGW ostrzega przed silnym mrozem

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla części woj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Instytut prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy od minus 14 do minus 18 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.

Alerty obowiązują do godz. 9 w środę. Służby apelują o rozsądek i reagowanie na wszelkie sytuacje, w których trudne warunki pogodowe mogą być zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.

Ostrzeżenia przed opadami śniegu. "Zachowaj ostrożność"

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla południa woj. podkarpackiego i powiatu gorlickiego w woj. małopolskim. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3 a godz. 8. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Ostrzeżenie potrwa od wtorku godz. 19 do środy godz. 13.

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów alert w związku z opadami śniegu. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - informuje komunikat RCB

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

