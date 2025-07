Na zachodzie, w centrum i miejscami na północy kraju pogoda wyraźnie się psuje. Miejscami w ciągu 10 minut pada do 5 litrów wody na metr kwadratowy i wieje porywisty wiatr - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Późnym popołudniem i wieczorem burz nie zabraknie.

Według synoptyków Instytutu będzie padać coraz więcej deszczu. Miejscami na północy i północnym zachodzie w ciągu godziny może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu Zachodnim suma opadów w środę może wynieść do 50 litrów .

Wiele wskazuje na to, że burze i ulewy nie będą jedynymi mocniejszymi zjawiskami w ciągu dnia. Z powodu prognozowanych upałów wydano żółte alerty IMGW pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej części Polski, czyli województw:

Na tych terenach w środę może być upalnie. Lokalnie temperatury mogą dochodzić do 30 stopni Celsjusza .

Do godz. 13:00 najcieplejszym miastem w Polsce był Nowy Sącz, gdzie zanotowano 26,2 st. C. Niewykluczone, że miejscami do końca dnia będzie jeszcze cieplej.