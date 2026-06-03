- Nie wiem, jaki jest sens zwoływania Komitetu Politycznego PiS w tym momencie. Stowarzyszenie premiera Morawieckiego działa, ale nie jest konfrontacyjne. Chcemy być w PiS i prezes o tym wie. Nie wiem, dlaczego ściąga 50 osób na Nowogrodzką. Jeśli będzie eskalacja, to z drugiej strony, bo my na sprawę patrzymy spokojnie - mówił nam jeden ze stronników byłego premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Komitetu.

Rozgrzane głowy polityków szykowały się na ostrą konfrontację. Miał być kolejny odcinek awantury dotyczący roli stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Tym razem było spokojnie. Jak słyszymy, formacja Jarosława Kaczyńskiego skupiła się na zupełnie innych kwestiach.

Kluczową sprawą był wybór kandydata na prezydenta Krakowa. Finalnie o urząd powalczy krakowski radny Michał Drewnicki, ale w grę wchodziły też dwa inne nazwiska.

Jednego z kandydatów zgłosił pochodzący z Krakowa Ryszard Terlecki, ale partia zastanawiała się też nad jeszcze jedną opcją - poparciem kandydata spoza PiS. Miał nim być inny krakowski polityk, ale nie Łukasz Gibała.

Ostatecznie wybór padł na Drewnickiego, który ma symbolizować strukturalną pracę partii w terenie. Drewnicki nie ma "sejmowego" doświadczenia, ale w Krakowie jest rozpoznawalny i ceniony za pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Wsparcia udzielili mu m.in. Beata Szydło i Andrzej Adamczyk. Taki wybór jednocześnie oznacza, że ugrupowanie Kaczyńskiego pod własnym szyldem, a nie "kandydata obywatelskiego", powalczy o prezydenturę w Krakowie.

Drugim elementem dyskusji były informacje dotyczące Patryka Jakiego, wiceprezesa PiS. Prokuratura złożyła wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i doprowadzenie.

W PiS przyjęto to z szerokim uśmiechem i zgodnie stwierdzono, że tego rodzaju ruch trzeba traktować w kategoriach absurdu.

- To tylko jeszcze mocniej utwierdziło nas w przekonaniu, że trzeba wspólnie przeciwstawić się tej "żurkowej" nagonce. Widać było na tym posiedzeniu wyjątkową jedność - przekonuje nasze źródło w PiS. Efektem tej sprawy jest partyjna uchwała dotycząca przeciwstawieniu się represji ze strony prokuratury.

Gdzie w tym wszystkim jest sprawa stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Jak przekonują nas rozmówcy z PiS, tym razem ten temat w ogóle nie został podniesiony, mimo że wcześniej bywało gorąco. Sprawa stowarzyszeń jest więc wciąż nierozwiązana, a być może rozwiązana nigdy nie będzie.

- Jak mają działać tak, jak działają dzisiaj, to niech sobie działają. Nie widać w tym momencie, by chcieli zaognienia sytuacji, więc to nie jest dziś problem. Nie rozmawialiśmy o tym na Komitecie Politycznym - przekonuje w rozmowie z Interią jeden z najważniejszych polityków w PiS.

Samego Morawieckiego nie było we wtorek na posiedzeniu Komitetu Politycznego. Zamiast spotkania w gronie partyjnych kolegów wybrał rozmowę z mieszkańcami Częstochowy. Było to zresztą już wcześniej zaplanowane.

Tymczasem obok stowarzyszenia byłego premiera w PiS powstaje też drugie, które na razie nie przybrało konkretnej formy, ale chce do niego dołączyć 100-110 parlamentarzystów partii. Deklaracji jest dwa razy więcej niż w stowarzyszeniu Morawieckiego. Na czele tego podmiotu stoją Jacek Sasin, Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński.

Czy Jarosław Kaczyński finalnie zakaże wszelkich form stowarzyszeń wewnątrz PiS? Odpowiedzi na to pytanie, po ostatnim posiedzeniu Komitetu Politycznego partii, wciąż nie znamy.

Łukasz Szpyrka





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