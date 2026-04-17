W PiS wrze, Morawiecki nie ma wątpliwości. "Chcemy być nocnym koszmarem"

W skrócie Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie Rozwój Plus, którego celem jest odzyskanie wyborców i zwiększenie pola debaty w ramach PiS.

W kierownictwie PiS oraz wśród szeregowych członków pojawiły się negatywne reakcje na powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywane przez Morawieckiego "komunikacyjnymi perturbacjami".

Stowarzyszenie ma skupiać osoby, którym nie odpowiadają partie po prawej stronie, a jego założyciele podkreślają, że nie rezygnują z członkostwa w PiS.

- Mamy cel przede wszystkim odzyskiwać wyborców, którzy poszli do innych partii i to partii, umownie można powiedzieć, i na lewo i na prawo od nas. Chcemy być taką niewygodną grupą, oczywiście w ramach PiS, ponieważ jedność jest bardzo, bardzo ważna - stwierdził wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w telewizji wPolsce24.

Polityk podkreślił, że powołanie nowego stowarzyszenia, które ma być formą wyjścia w stronę niezdecydowanych, jest zgodne z apelem Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku miesięcy. Prezes PiS zachęcał wtedy do tworzenia właśnie takich organizacji.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki o "komunikacyjnych perturbacjach"

Były premier odniósł się także do negatywnych reakcji na powstanie Rozwoju Plus, które pojawiły się zarówno wśród szeregowych członków PiS, jak i w kierownictwie partii, nazywając je "komunikacyjnymi perturbacjami".

- Ta działalność prowadzona przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną z ze statutem Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził w tym kontekście rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Morawiecki podkreślił, że jego stowarzyszenie będzie koncentrować się na uderzaniu w rząd Donalda Tuska. - Chcemy być dla niego nocnym koszmarem poprzez naszą krytykę, skuteczną, pokazywanie liczb, faktów, debaty, poszerzanie pola debaty - zaznaczył.

Polityk został także zapytany o to, "co poszło nie tak" w PiSie. W odpowiedzi podkreślił skoncentrowanie części swoich kolegów na rządzeniu "ciasną, ale własną" partią, zamiast na docieraniu do szerokiego elektoratu.

Kryzys w PiS? Mateusz Morawiecki: Chcę rozbić układ

Były premier zwrócił także uwagę na osoby "o małym doświadczeniu politycznym", które "rzuciły się" do krytyki swoich własnych rządów. W jego ocenie zachęciło to wyborców do odejścia do Konfederacji.

- Nie poszedłem do polityki tylko po to, żeby wchodzić do Sejmu. Ja przyszedłem do polityki po to, żeby rozbić układ, poprawić warunki życia Polaków, zadbać o rozwój Polski - mówił.

Morawiecki wielokrotnie w ciągu całej rozmowy podkreślił, że nie zamierza opuszczać PiSu i nie uważa, aby powstanie Rozwoju Plus było niezgodne ze statutem partii. Zapewnił także, że nie ma zagrożenia, że dla jego członków zabraknie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie ma żadnego takiego ultimatum. Jestem przekonany o tym, że pan prezes również doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jedność jest absolutnie fundamentalna - podkreślił, dodając, że jest gotowy wejść w skład rady eksperckiej PiS.

Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie Rozwój Plus

Oficjalna informacja o założeniu nowego stowarzyszenia Rozwój Plus pojawiła się w środę, kiedy Morawiecki potwierdził spekulacje w rozmowie z Wirtualną Polską. Inicjatywa byłego premiera i jego bliskich współpracowników z PiS ma w założeniu skupiać osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie".

W skład nowego podmiotu weszło pierwotnie 38 polityków związanych z partią - listę ujawnił dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek. Osoby związane z nową organizacją podkreślają, że nie rezygnują z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.

W związku z decyzją Morawieckiego kierownictwo PiS zwołało specjalne spotkanie, na którym ogłosiło powołanie rady eksperckiej, mającej zapewnić chętnym politykom alternatywną możliwość kreowania linii partii.

Zgorzelski w ''Graffiti'' o wyborze sędziów do TK: Rolą Pałacu Prezydenckiego nie jest wertowanie życiorysów Polsat News Polsat News