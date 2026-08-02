W PiS trzęsienie ziemi. Kto zawinił? Jest najnowszy sondaż

W skrócie W sondażu SW Research 17,9 proc. ankietowanych jako główną przyczynę rozłamu PiS wskazało działania Jarosława Kaczyńskiego, a 13,9 proc. postawę środowiska nazywanego "maślarzami".

Największa grupa badanych, czyli 33,4 proc., uznała, że za kryzys w partii odpowiadają wszyscy wymienieni po części.

"Harcerzy", związanych z Mateuszem Morawieckim, wskazało 15,9 proc. respondentów.

Rozłam nastąpił po wprowadzeniu przez Kaczyńskiego zakazu udziału w organizacjach politycznych, a odmowa podpisania deklaracji lojalności przez frakcję Mateusza Morawieckiego doprowadziła do powstania nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Uczestnicy sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zostali zapytani o to, co w ich ocenie było główną przyczyną rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.

17,9 proc. ankietowanych wskazało na działania Jarosława Kaczyńskiego.

Badani zwrócili również uwagę na grono "harcerzy", a więc polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. O tym, że to właśnie były premier i jego stronnicy są odpowiedzialni za rozłam PiS, przekonanych jest 15,9 proc. ankietowanych.

"Harcerze" kontra "maślarze". Kto jest odpowiedzialny za rozłam PiS?

13,9 proc. badanych sądzi z kolei, że główną odpowiedzialność za kryzys ponosi środowisko "maślarzy", do którego zalicza się m.in. Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.

Największa grupa badanych - 33,4 proc. - uznała, że za kryzys odpowiedzialni są "wszyscy po części".

Kolejne 19 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

- Działania Prezesa PiS za przyczynę rozłamu nieco częściej niż pozostali uważają badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (22 proc.). Środowisko związane z Mateuszem Morawieckim za odpowiedzialne za rozłam uważa częściej niż co piąta osoba (22 proc.) z miast liczących między 20 tys. a 99 tys. mieszkańców, a grupą, która najczęściej wskazywała tzw. "maślarzy" są respondenci, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto (21 proc.) - skomentował wyniki badania dla "Rzeczpospolitej" Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 lipca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

Rozłam na prawicy. Morawiecki założył klub parlamentarny

Do rozłamu PiS doszło po tym, jak w połowie lipca Kaczyński zakazał członkom swojej partii udziału w "stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Politycy mieli podpisać "lojalki", w których deklarowali przynależność do PiS.

Decyzji błyskawicznie podporządkował się Jacek Sasin, założyciel utworzonego w czerwcu stowarzyszenia "Po pierwsze Polska". Podobnej decyzji nie podjął jednak Mateusz Morawiecki, który w kwietniu założył stowarzyszenie Rozwój Plus.

Po tym, jak frakcja byłego premiera odmówiła złożenia "lojalek", prezes PiS ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego, natomiast Morawiecki ogłosił powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Za byłym premierem poszło ponad 40 posłów - w ostatnim czasie - już po rozłamie stowarzyszenie wzmocnili także dotychczasowi posłowie PiS: Szymon Giżyński oraz Piotr Uściński.





Wybiła godzina "W". Warszawa stanęła, w mieście zawyły syreny Polsat News