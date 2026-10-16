W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz, w związku z ostatnim atakiem Rosji na Ukrainę i alertami RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia poinformował, że wszystkie systemy są gotowe do działania na polecenie dowódcy operacyjnego.

W ciągu ostatniej doby wydano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla województw lubelskiego i podkarpackiego po rosyjskich nalotach na Ukrainę, a polskie siły powietrzne zostały dwukrotnie poderwane w powietrze.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sytuacja jest bardzo poważna, drony uderzyły w lokomotywę po stronie ukraińskiej blisko granicy z Polską, a przejścia graniczne zostały ewakuowane.

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W ciągu ostatniej doby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kilka alertów dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia związane były z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W czasie tych nalotów w polskiej przestrzeni powietrznej kilkukrotnie operowało wojskowe lotnictwo. Jeden z alertów - dla kilku powiatów Lubelszczyzny - dotyczył zagrożenia atakiem z powietrza.

Podczas piątkowego briefingu w Sopocie do tych wydarzeń i ostatnich alertów RCB nawiązał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że "jesteśmy po bardzo trudnej nocy i poranku związanym z aktywnością lotnictwa".

"W pełnej gotowości". Kosiniak-Kamysz o reakcji lotnictwa i alertach RCB

- Polskie statki powietrzne zostały poderwane dwukrotnie, mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia otrzymali alerty. Zmasowany atak, ponad 30 dronów odrzutowych zniszczonych przez stronę ukraińską, setki dronów, które manewrowały całą noc i poranek nad Ukrainą - wymieniał minister obrony narodowej.

- Ostatnie dni są bardzo trudne, nie tylko dla Ukrainy, ale też dla polskich systemów obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Wszystkie systemy są w pełnej gotowości do podniesienia, jeżeli taka jest decyzja dowódcy operacyjnego - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zwrócił się też do wszystkich osób, które mówią, że "w Ukrainie wojny nie ma, że trzeba zamknąć oczy". - Dzisiejsza noc - mam nadzieję - że jakąś grupę tych osób, tych polityków szczególnie, trochę otrzeźwi i obudzi, bo sprawa jest naprawdę poważna - podkreślił.

"Sytuacja jest bardzo poważna". Szef MON o ostatnich atakach Rosji

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "sytuacja jest bardzo poważna i znów przejścia graniczne są celem ataku". Przekazał, że tej nocy dron uderzył w lokomotywę z wagonami, z cysternami około 6-7 km od polskiej granicy. Podkreślił, że było to "po ukraińskiej stronie oczywiście, ale to już jest bardzo blisko, więc tym bardziej nasza czujność musi być pełna".

- Ponad 30 dronów odrzutowych, które w ciągu kilku minut mogą się znaleźć na terytorium Polski, zostało zestrzelonych w zachodniej Ukrainie. Alarm w województwie lubelskim i podkarpackim, przejścia graniczne ewakuowane, bo jest zagrożenie. To my eskalujemy strach? Czy Rosja eskaluje w drabinie prowokacji, aktów terroru, aktów sabotażu? - dopytywał szef MON.

- To, co się dzieje nie tylko w Polsce, w Europie, na Bałtyku. Przecięte kable, zakłócenia GPS, "Flota Cieni", prowokacje dronowe, naruszenia przestrzeni powietrznej. Tego jest coraz więcej, coraz bardziej intensywne. My musimy odpowiadać - podkreślił. - To nie są już kilometry czy metry, to są już centymetry - dodał Kosiniak-Kamysz.

RCB od połowy września wysyła na komórki nowy rodzaj alertów w związku z rosyjskimi nalotami na terytorium Ukrainy. Są to trzy rodzaje komunikatów, w zależności od skali potencjalnego zagrożenia. Najwyższy stopień alertu ostrzega przed zagrożeniem atakiem z powietrza i zaleca odbiorcom znalezienie bezpiecznego miejsca.



