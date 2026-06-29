Spis treści: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Chodzi o tlenek węgla Spór w komentarzach pod alertami Zagrożenie zatrucia czadem. Latem ryzyko nie maleje

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Chodzi o tlenek węgla

W nocy z 28 na 29 czerwca mieszkańcy całej Polski otrzymali alerty RCB, w których ostrzega się przed ryzykiem zatrucia czadem. Treść wiadomości prezentuje się następująco:

"UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz - wezwij pomoc".

Komunikat pojawił się również na profilach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na portalach społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook.

Spór w komentarzach pod alertami

Post wywołał poruszenie wśród internautów z uwagi na późną godzinę przekazania alertu (w internecie ukazał się około godziny 23:00, tymczasem SMS-y dotarły do odbiorców w różnych porach - w niektórych przypadkach również około 23:00, w innych po północy, a nawet po 1:00).

"Rozumiem, że zagrożenie pojawiło się teraz nagle o 23? Przez cały dzień nie było czasu rozesłać alertu? Te alerty RCB tracą powagę" - pisze pani Marta.

"To już kolejny bezsensowny sms wysyłany o 23.00. Te 'ważne' alerty w nocy tracą powagę, są coraz bardziej irytujące" - dodaje pani Joanna.

"Bezsensowny? U mnie w sobotę była straż, czujnik czadu się włączył, wysokie wartości" - odpowiada komentującej pani Emilia.

Zagrożenie zatrucia czadem. Latem ryzyko nie maleje

Czad, inaczej tlenek węgla, to silnie trujący gaz, który jest niezwykle niebezpieczny z uwagi na jego bezwonność i bezbarwność. Powstaje w wyniku niepełnego spalania opału. Zatrucie objawia się bólem głowy, osłabieniem, zaburzeniem świadomości, a nawet nagłym zatrzymaniem krążenia.

Jak czytamy na stronie rządowej: "Wysokie temperatury mogą zakłócać prawidłowe działanie systemów wentylacyjnych i kominowych. Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do powstawania tzw. "poduszki powietrznej". W jej wyniku dochodzi do braku ciągu, a spaliny - w tym tlenek węgla - zamiast być odprowadzane na zewnątrz, cofają się do wnętrza budynków".

Niebezpieczeństwo jest najwyższe w pomieszczeniach, w których znajdują się między innymi piecyki gazowe, podgrzewcze wody czy innego rodzaju urządzenia grzewcze. Właśnie z tego względu niezmiernie ważna okazuje się działająca wentylacja. Warto również wyposażyć się w czujkę tlenku węgla, która w przypadku zagrożenia może uratować życie.





Maciej Wilk w "Gościu Wydarzeń". Za co chcą odwołać Trzaskowskiego? Polsat News