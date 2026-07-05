W skrócie IMGW opublikował ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla ośmiu województw.

W wybranych regionach prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, miejscami możliwe są burze i grad.

W najbliższych dniach w Polsce przewidywane są zachmurzenie, opady deszczu i umiarkowane temperatury, cieplej będzie od czwartku.

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IMGW wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem dla: woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego oraz dla południowej części woj. mazowieckiego.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze w trakcie których możliwy jest drobny grad. Alert będzie obowiązywał w niedzielę od godz. 15 do godz. 19.

IMGW ostrzega. W kilku regionach mocniej powieje

Dla północnych regionów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed tym samym zjawiskiem.

Tam prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Alert będzie obowiązywał w niedzielę od godz. 13 do godz. 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda nie rozpieszcza. Nadchodzą deszcz i wiatr

W nadchodzących dniach w całej Polsce aura nie będzie sprzyjać. W większości kraju będzie panowało zachmurzenie oraz może padać. Lokalnie mogą występować również burze, a temperatury wyniosą maksymalnie 24 stopnie.

Cieplej zrobi się dopiero w czwartek, gdy miejscami będzie 25 stopni. Z kolei w sobotę termometry mogą wskazać nawet 28 kresek. Mimo ocieplenia, nadal będzie jednak pochmurno, a niekiedy również deszczowo.





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