W najnowszym sondażu partyjnym liderzy tracą poparcie. Jeden szczególnie

W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymała prowadzenie w sondażu z poparciem 31,2 proc., nie może jednak liczyć na zdobycie większości sejmowej.

Polskie Stronnictwo Ludowe zbliżyło się do progu wyborczego z poparciem 4,9 proc., co może być kluczowe dla kształtu ewentualnej koalicji.

Prawo i Sprawiedliwość zanotowało 27,3 proc. poparcia i mogłoby odzyskać władzę w przypadku koalicji z Konfederacją.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Onetu wynika, że na miejscu liderującej partii pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą swój głos chce oddać 31,2 proc. ankietowanych - o 0,3 pkt. proc. mniej niż w podobnym badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2025 roku.

Drugie miejsce wciąż zajmuje największe obecnie ugrupowanie opozycyjne - Prawo i Sprawiedliwość - cieszące się poparciem 27,3 proc. i - podobnie jak w przypadku KO - jest to wynik gorszy względem listopada o 0,3 pkt. proc. PiS powtórzyło swój wynik z października ubiegłego roku - był to najgorszy rezultat od 10 lat.

12,8 ankietowanych chce zagłosować na Konfederację, trzecią siłę polityczną wg. badania. To spadek o 1,3 pkt. proc. względem listopada. W Sejmie znalazłaby się też wchodząca w skład koalicji rządzącej Lewica (6,8 proc. i spadek o spadek o 0,2 pkt proc.) a także partia Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej (6,6 proc. i spadek o 0,7 pkt proc.).

Nadzieją dla KO na stworzenie rządu byłoby wejście do parlamentu współrządzącego obecnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego poparcie wzrosło o 1 pkt. proc. i wynosi obecnie 4,9 proc., a więc o włos od przekroczenia progu wyborczego.

Rządowa koalicja bez większości - kluczem wynik PSL

Pod progiem jest także lewicowa Partia Razem (2,8 proc.) i targana konfliktami wewnętrznymi Polska 2050 (1,4 proc.). 6,2 proc. biorących udział w badaniu nie wie, na które ugrupowanie zamierza oddać głos.

Wyniki sondażu dają obecnie rządzącej koalicji łącznie 207 mandatów, a to o 24 za mało, aby rządzić.

Prawo i Sprawiedliwość w nowym rozdaniu wprowadziłoby do parlamentu 168 posłów. Dzięki temu, PiS mógłby przejąć władzę w przypadku koalicji z Konfederacją (65 posłów).

Udział w wyborach zadeklarowało 61,3 proc. badanych, z czego 48,7 proc. mówi o udziale w głosowaniu "zdecydowanie tak", zaś 12,6 proc. "raczej tak".

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI)

