W skrócie W piątek 8 maja katolików w Polsce nie obowiązuje powstrzymywanie się od jedzenia mięsa z powodu uroczystości św. Stanisława.

Liturgiczne wspomnienie św. Stanisława przypada 8 maja, ponieważ tego dnia w 1254 roku odbyła się jego kanonizacja w Polsce.

Centralne uroczystości ku czci św. Stanisława odbędą się 10 maja na Wawelu, gdzie procesję i mszę świętą poprowadzi kard. Grzegorz Ryś.

Św. Stanisław, biskup i męczennik jest jednym z głównych patronów Polski obok św. Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Zapisał się on w historii Kościoła katolickiego jako symbol męczeństwa - w wyniku zatargu z królem Bolesławem Śmiałym, ówczesny biskup Stanisław został zamordowany przez władcę w czasie mszy św. 11 kwietnia 1079 r.

Wspomnienie św. Stanisława. Czy 8 maja można jeść mięso?

W Polsce uroczystość ogłoszenia kanonizacji biskupa Stanisława odbyła się 8 maja 1254 r., dlatego to właśnie na ten dzień przypada liturgiczne wspomnienie ku jego czci. W związku z tym w najbliższy piątek 8 maja katolików w Polsce nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Według Kodeksu prawa kanonicznego, "wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa".

Centralne uroczystości ku czci św. Stanisława odbędą się na Wawelu w niedzielę 10 maja. Zgodnie z tradycją o godz. 9. z katedry wyruszy procesja ku czci św. Stanisława, a następnie na Skałce rozpocznie się msza święta, którą poprowadzi kard. Grzegorz Ryś.

8 maja uczestnictwo we mszy świętej nie jest obowiązkowe.

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie ok. 1030 r. Święcenia kapłańskie przyjął ok. roku 1060.

Hierarcha dał się poznać jako gorliwy i bezkompromisowy pasterz. Dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego (zwanego też Szczodrym) udał się do papieża Grzegorza VII w celu wyjednania powołania metropolii gnieźnieńskiej. Dzięki temu ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi.

W wyniku zatargu z królem bp. Stanisław został zamordowany przez władcę w czasie mszy św. 11 kwietnia 1079 r.

W 1963 r. papież Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, wraz ze św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski, pierwszorzędnym patronem Polski.

Dokument wyjaśnia, że do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

