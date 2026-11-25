Polityk PSL: - Wygląda to tak, jakby kierownik myślał o doduszeniu koalicjantów. Z Polską 2050 już mu się udało. Idzie po kolejnych.

- To będzie krok, po którym nie będzie odwrotu i powrotu do samodzielności. Wiemy o tym, ale widzimy też sondaże - mówi nam inny ważny polityk ludowców.

- Niedawno byli u nas w partii sami przeciwnicy tego pomysłu, ale sytuacja się zmienia, bo widzimy, że jest Braun - słyszymy w Lewicy.

Sądząc po rozmowach z politykami partii koalicyjnych, które przeprowadziła Interia, wspólna lista w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, może stać się rzeczywistością.

Wielka wspólna lista koalicji. Czy ktoś jej chce?

Jednej, wielkiej wspólnej listy koalicji rządzącej nikt w tym obozie władzy nie chce. Ale jeszcze bardziej nikt nie chce porażki w wyborach i oddania władzy prawicy.

Coraz częściej słychać, że połączenie sił nie musi być najgorszym pomysłem. Ale po kolei.

"W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. I ten docinek spowodował, że koalicjanci KO uruchomili tryb pod tytułem "kontemplacja".

W sprawie wspólnej listy rozmawialiśmy z politykami PSL, Lewicy, Polski 2050 i Unii Centrum.

Wnioski z tych rozmów można podzielić na dwie części.

Pierwsza, na podstawie oficjalnych wypowiedzi, zakłada asertywny kurs na samodzielność i start pod własnym szyldem. Druga, na podstawie wypowiedzi nieoficjalnych, przychyla się do sugestii Tuska. Nie brakuje jednak obaw.

Jeśli miałbym wyciągać wniosek z różnych rozmów w kuluarach, w terenie, to może być tak, że na wspólnej liście się skończy. Nikt tego głośno nie przyzna, ale po cichu się o tym mówi

Przerażenie koalicjantów przypomina dziś potrzebę zapisania się do dentysty, który słynie z bolesnego wyrywania zębów. Jeśli się nie zapiszą, może boleć jeszcze bardziej. A jeśli się zapiszą, też będzie boleć, ale może tylko przez chwilę.

- To są manewry podobne do tych z 2022 roku, czyli zaganianie wszystkich do jednej zagrody. Stworzyliśmy wówczas Trzecią Drogę i dzięki temu wygraliśmy. Nie wiem, jak będzie teraz, ale te sugestie są coraz bardziej wymowne - mówi nam ważny polityk PSL.

- Dla Tuska to najprostszy scenariusz. Ma szansę zachować władzę, a przy okazji dodusić koalicjantów. Polskę 2050 już dodusił, zostało mu PSL i Czarzasty - dodaje pełen obaw nasz rozmówca.

Dwa scenariusze ludowców. Oficjalny i nieoficjalny

Tyle że ludowcy mają w ręku słabe karty przetargowe, a kolejne sondaże pokazują, że w przypadku samodzielnego startu będą balansować na krawędzi progu.

Nie widać też alternatywy, jaką w 2019 roku było środowisko skupione wokół Pawła Kukiza, a cztery lata później wokół Szymona Hołowni.

Ludowcy od dawna nie startowali zupełnie samodzielnie, a dziś, jak w ubiegłych latach, nie ma dla nich równorzędnego partnera.

- Trzeciej Drogi reaktywować się nie da - nie ma wątpliwości jeden z naszych rozmówców.

- Nie ma sensu. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że Hołownia chciałby się ewakuować z polityki - podkreśla.

Jakie opcje wchodzą więc w grę?

Pierwsza to budowanie szerokiego sojuszu pod szyldem PSL-u. Zainteresowani współpracą są podobno przedsiębiorcy i samorządowcy. Mówił o tym ostatnio choćby Władysław Kosiniak-Kamysz. Problem polega na tym, że nikt z imienia i nazwiska tych ludzi nie zna.

Druga opcja to start w ramach szerokiej listy koalicji rządzącej. Trzeciej opcji, lub drogi, na dziś nie ma.

Na czym polega dylemat polityków PSL?

Z jednej strony działacze tej formacji przekonują, że wiedzą, jak działa liczenie głosów metodą d'Hondta i rozumieją, że wspólna lista mogłaby przynieść konkretny efekt. Z drugiej jednak strony jest obawa o "rozmycie PSL".

- I ta obawa jest potężna - mówi nam inny polityk tej formacji.

- To będzie pewien krok, po którym już nie będzie odwrotu, jeśli chodzi o samodzielność. Na tym ta obawa polega. Ale jeśli miałbym wyciągać wniosek z różnych rozmów w kuluarach, w terenie, to może być tak, że na wspólnej liście się skończy. Nikt tego głośno nie przyzna, ale po cichu się o tym mówi - podkreśla rozmówca Interii.

Lewica w lepszej sytuacji, ale obawy podobne

Podobne obawy pojawiają się w Nowej Lewicy. Wspólna lista dla tej formacji oznaczałaby w pewnym sensie porażkę własnego projektu.

Oczywiście, narracyjnie każdą polityczną zmianę można opakować jako sukces polegający na wspólnej walce o wyższe cele. Mimo to bazowym scenariuszem dla Nowej Lewicy jest samodzielny start.

I podobnie jak w PSL, oficjalne komunikaty Włodzimierza Czarzastego czy innych czołowych polityków jego formacji są jednoznaczne - Lewica szykuje się do samodzielnego startu.

W przeciwieństwie jednak do PSL, Lewica przy ewentualnych negocjacjach ma mocniejsze karty przetargowe.

Jeśli notowania prawicy by się utrzymały, wspólna lista będzie wręcz koniecznością, żeby powstrzymać rząd z udziałem Brauna. Decyzje jeszcze nie zapadły, mamy na to czas, ale nie wykluczam takiego scenariusza

Dziś jej sondażowa pozycja jest po prostu lepsza niż ludowców. Regularnie w badaniach opinii publicznej formacja Czarzastego znajduje się nad progiem wyborczym. Motywacja byłaby więc w tym przypadku inna.

Kluczem byłaby maksymalizacja wyniku wyborczego.

Stronnicy Czarzastego zdają sobie sprawę, że rozdrobniona koalicja rządząca ma mniejsze szanse na pokonanie czterech formacji prawicowych.

W dodatku dziś o miejsce nad progiem rywalizuje aż osiem formacji. W zasadzie jest niemożliwe, by wszystkie przekroczyły 5 proc. poparcia. Dlatego też pewna obawa pozostaje.

Ewentualny sojusz wyborczy nie byłby Lewicy w żaden sposób potrzebny, gdyby powtórzono manewr z 2023 roku, a więc wspólny start z Razem.

- Zandberg wybrał wygodną rolę recenzenta naszych działań, zamiast wzięcia odpowiedzialności. Apelowaliśmy o spokój, jedność, porozumienie. I dalej apelujemy, ale szanse na dogadanie się są coraz mniejsze - ubolewa jeden z naszych rozmówców.

Momentem, który rozwiał wątpliwości dotyczące wspólnej listy lewicy, były wybory w Krakowie. Kandydatka Razem zanotowała wówczas lepszy wynik od kandydatki Nowej Lewicy. W Razem przyjęło to z hurraoptymizmem.

- Obrośli w piórka. Wykluczają wspólny start, więc jak długo mamy ich przekonywać? - zastanawia się nasz rozmówca.

W tym miejscu pojawia się Donald Tusk i jego wpis dotyczący "myślenia" przy podejmowaniu decyzji. Lider KO krótkim komunikatem zachęca do wspólnego startu.

- Jeszcze niedawno było w naszej partii sporo przeciwników tego rozwiązania, ale okoliczności się zmieniają, albo wręcz już się zmieniły. Wobec notowań bloku prawicowego być może przyszedł czas, kiedy trzeba będzie to zrobić - nie ukrywa w rozmowie z Interią ważna osoba w Nowej Lewicy.

- Jeśli te notowania prawicy by się utrzymały, wspólna lista będzie wręcz koniecznością, żeby powstrzymać rząd z udziałem Brauna. Decyzje jeszcze nie zapadły, mamy na to czas, ale nie wykluczam takiego scenariusza - dodaje.

Polska 2050 i Centrum zerkają w stronę dużej koalicji

Zdecydowanie prostsza sytuacja jest w dwóch kolejnych podmiotach, które tworzą dziś koalicję rządzącą - w Polsce 2050 i klubie Centrum.

Scenariusz, w którym politycy tych formacji nie znaleźliby się na listach Koalicji Obywatelskiej, byłby sporą niespodzianką.

Zdecydowanie bliżej takiego rozwiązania jest dziś klubowi Centrum, który jest lojalnym koalicjantem KO. Jak jednak słyszymy, wciąż nic nie jest jednak przesądzone.

- Codziennie ciężko pracujemy nad realizacją zobowiązań, ale analizujemy już różne scenariusze na przyszły rok. Przygotowujemy się do samodzielnego startu. Widzimy jednak poważne zalety koalicji wyborczej. Decyzje zapadną w 2027 roku - przekazał nam Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Centrum.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Śliz, I wiceprzewodniczący klubu Polska 2050 i kandydat na lidera partii.

- Na tę decyzję jeszcze przyjdzie czas. Będzie ją podejmował przewodniczący lub przewodnicząca, która będzie kierowała partią. Dowiemy się, kto to będzie 2 grudnia. Po drugie, decyzja Polski 2050 będzie na pewno podjęta w pełnym poczuciu odpowiedzialności za dwie Polski - za Polskę 2027 i za Polskę 2050 - przekonuje Śliz.

Sytuacja jest więc dość oczywista. Każda z formacji koalicyjnych wolałaby wystartować samodzielnie, ale nie są dziś na tyle mocne, by mogły dyktować warunki. Czy więc liderzy porozumieją się w sprawie wspólnego startu? Jeśli nic się nie zmieni, będą mogli powtórzyć za Lechem Wałęsą: Nie chcę, ale muszę.

Łukasz Szpyrka



