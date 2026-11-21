W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg i chodników na Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim w nocy z soboty na niedzielę.

Według prognoz długoterminowych IMGW w ostatniej dekadzie listopada do Polski zawita zimowa aura z temperaturami spadającymi poniżej zera.

W rejonach podgórskich, szczególnie w okolicach Zakopanego, mróz utrzyma się niemal bez przerwy, a termometry mogą wskazać nawet -9 stopni Celsjusza.

Na koniec listopada tzw. biegunami zimna będą Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie, gdzie lokalnie temperatury spadną do -10 stopni Celsjusza.

Początek grudnia przyniesie w Polsce ocieplenie z temperaturami do 10 stopni na plusie, choć mróz nadal ma utrzymywać się w województwie podlaskim.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla mieszkańców Pomorza i Pomorza Zachodniego. W nocy z sobotę na niedzielę drogi i chodniki pokryją się lodem.

"Miejscami po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu, mokre nawierzchnie dróg i chodników mogą ulegać oblodzeniu. Temperatura powietrza obniży się do -1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3 stopni Celsjusza" - głosi komunikat.

Alert IMGW jest zapowiedzią tego, czego można spodziewać się w ostatniej dekadzie listopada. Instytut opublikował prognozę długoterminową, a z niej wynika, że nadchodzi zimowa aura. W jednym regionie niemal non stop termometry będą "na minusie".

Pogoda długoterminowa. IMGW przedstawił prognozę

W niedzielę prawie cała Polska będzie jeszcze "na plusie". Jedynie na Podhalu termometry pokażą maksymalnie -1 stopni. W nocy w większości kraju temperatury będą oscylować wokół 0 stopni.

Prognoza IMGW. Maksymalna temperatura powietrza w ostatnich dniach listopada IMGW materiał zewnętrzny

Taka aura utrzyma się mniej więcej do środy. Wyjątek będą stanowić rejony podgórskie, gdzie będzie coraz zimniej. W rejonie Zakopanego termometry pokażą -9 kresek.

Czwartek będzie pierwszym dniem, kiedy minimalna temperatura w całym kraju spadnie poniżej 0 stopni. W dzień będzie niewiele cieplej. Jedynie na zachodzie Polski i Pomorzu notowane będą dodatnie wartości.

Dwa bieguny zimna. Prognoza IMGW pokazuje jasno

Mroźna pogoda utrzyma się w następny weekend. W piątek "polskim biegunem zimna" będą na równi rejony podgórskie i Podlasie (prognozowana temperatura minimalna wyniesie -5 stopni).

W sobotę w najchłodniejszym momencie dnia termometry zatrzymają się na wartości -8 stopni. 30 listopada zimowa aura opanuje tzw. ścianę wschodnią. Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie zanotują najniższe temperatury, które lokalnie mogą spaść do -10 stopni.

Tego samego na zachodzie Polski mieszkańcy odczują ocieplenie. W ciągu dnia można spodziewać się 3-4 stopni Celsjusza.

IMGW przedstawił prognozowaną minimalną temperaturę powietrza na ostatnie dni listopada IMGW materiał zewnętrzny

To zapowiedź poprawy, którą 1 grudnia odczuje cała Polska. W nowy miesiąc wejdziemy z temperaturami dobijającymi do 10 stopni "na plusie". Ocieplenie ominie woj. podlaskie. Tam nadal spodziewany jest mróz.

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