Interia zgodnie z hasłem nowej kampanii "Wszystko, co ważne - teraz" jest zawsze o krok przed innymi portalami. Jej dziennikarze i publicyści w autorski i odpowiedzialny sposób, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, opisują i wyjaśniają wydarzenia, zjawiska i trendy, o których dyskutuje opinia publiczna. Bez upraszczania, stawiają tylko na zweryfikowane informacje, jednocześnie dogłębnie analizując przyczyny i skutki.

Interia z nową kampanią wizernkową interia INTERIA.PL

Interia stawia na autorskie treści wideo w ramach serii swoich podcastów takich jak: "Polityczny WF", w którym co tydzień Piotr Witwicki i Marcin Fijołek komentują na gorąco działania polskiej sceny politycznej, "Gwiazdowski mówi Interii", gdzie profesor Robert Gwiazdowski dzieli się swoimi przemyśleniami na bieżące tematy polityczne i gospodarcze oraz "Na protokół", czyli autorskie wywiady dziennikarza śledczego, Rafała Zalewskiego, dotyczące najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat.

Nowa kampania wizerunkowa Interii

Redakcję Interii tworzą wszechstronni i doświadczeni dziennikarze (m.in. Przemysław Białkowski, Kamila Baranowska i Łukasz Szpyrka), którzy rozmawiają z liderami opinii na najważniejsze tematy dziejące się aktualnie w Polsce i na świecie, bez pomijania tego, co naprawdę ma znaczenie.

W portalu co weekend ukazuje się nowe wydanie Tygodnika Interii, w którym użytkownicy znajdą reportaże na ważne społecznie tematy oraz historie niezwykłych ludzi. W ramach cyklu "Bliżej Świata" ukazują się natomiast materiały prosto z największych redakcji na świecie (The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Guardian, The Spectator, Harvard Business Review, Der Spiegel, Le Monde i El Pais). Sektor z materiałami o tematyce zagranicznej jest również współtworzony w Interii przez grono wybitnych ekspertów z Polski (m.in. Tomasza Sajewicza, Andrzeja Kohuta i Dominika Héjja).

Kampania Interii obejmuje szerokie działania w telewizji, Internecie i mediach społecznościowych. Za kreację odpowiada agencja Heart&Brain we współpracy z zespołem marketingu Interii oraz domem produkcyjnym TFP, a za realizację spotu studio Eternal Monkeys.

Czarnek w "Graffiti": Jako fujara lub miękiszon do historii przejdzie pan Tusk Polsat News Polsat News