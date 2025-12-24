"W imieniu Donalda Trumpa". Ambasador USA zwrócił się do Polaków

W skrócie Ambasador USA w Polsce Thomas Rose przekazał Polakom świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia.

W życzeniach podkreślił znaczenie świąt jako czasu wiary, rodziny i wolności, a także przekazał pozdrowienia w imieniu Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego.

Rose zakończył wpis tradycyjnymi życzeniami zarówno po polsku, jak i angielsku.

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose przekazał Polakom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia w poście opublikowanym na platformie X w wigilijny poranek.

"Boże Narodzenie to święto dla miliardów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza tutaj, w Polsce - narodziny Jezusa, chrześcijańskiego światła świata i źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie" - napisał Amerykanin.

Rose dodał, że święta Bożego Narodzenia to okres, kiedy wszyscy ludzie mogą "dziękować Bogu za błogosławieństwa wiary, rodziny i wolności - oraz za więzi, które łączą nas ponad granicami narodów".

"W imieniu Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego i misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Polsce życzę wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności i czasu spędzonego z najbliższymi" - czytamy we wpisie ambasadora.

Swój wpis dyplomata zakończył tradycyjnymi życzeniami w języku polskim i angielskim - "Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i Polskę".

