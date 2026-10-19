W Europie już się za to zabrali. Do resortu finansów wpłynęła nowa petycja

5 października 2026 roku do Ministerstwa Finansów została przekazana petycja w sprawie wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jej autorem jest Jarosław Kostrzewa ze Stowarzyszenia LDZ znaczy Łódź i nieformalnej grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Obowiązkowe OC dla hulajnóg? Jest petycja

W dokumencie postuluje "obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy hulajnóg elektrycznych poruszających się po drogach publicznych, przez zmianę ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli" oraz ustanowienie takiego samego obowiązku dla firm wypożyczających tego typu pojazdy.

Co więcej, polisa miałaby być powiązana z numerem rejestracyjnym hulajnogi. Z tego względu autor apeluje o współpracę resortową, ponieważ do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła bliźniacza petycja w sprawie wprowadzenia obowiązkowej rejestracji i tablic dla hulajnóg.

Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg. Problemy z odszkodowaniem

Jak wynika z treści petycji, w Polsce rośnie liczba wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych. Poszkodowani mają trudności z uzyskaniem odszkodowania. Takie osoby są pozbawione zarówno jego wypłaty z polisy sprawcy, jak i ochrony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

"Poszkodowany może pozwać sprawcę prywatnie, o ile ktoś go w ogóle ustali, o ile sprawa nie potrwa kilku lat i o ile sprawca ma z czego zapłacić" - czytamy w petycji.

W dokumencie wspomina się także o konieczności wprowadzenia obowiązkowej rejestracji hulajnóg: "OC i rejestracja muszą iść razem. OC bez rejestracji będzie nie do wyegzekwowania, bo nie da się sprawdzić polisy pojazdu, którego nie można zidentyfikować. Rejestracja bez OC nie zabezpieczy poszkodowanych".

Problem dostrzegły już inne kraje. Nowe przepisy w mocy

Autor wskazuje też, że inne kraje należące do Unii Europejskiej wprowadziły tego rodzaju rozwiązanie. Obowiązkowa polisa funkcjonuje w Hiszpanii, Niemczech, Holandii i we Włoszech.

Co więcej, polskie prawo narzuca obowiązek ubezpieczenia motorowerów, które nierzadko rozpędzają się do mniejszych prędkości niż dostępne na rynku niektóre modele hulajnóg elektrycznych pozbawione blokad.



