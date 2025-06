W czerwcu będzie niedziela handlowa? Szczegółowy harmonogram

Agnieszka Boreczek

Choć wielu z nas zdążyło już przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z zakazem handlu w niedziele obowiązującym od 2018 roku, każda z siedmiu tzw. niedziel handlowych w roku jest długo wyczekiwana. Czerwiec to czas przygotowań do wakacji, sezonowych wyprzedaży i intensywnych zakupów – warto więc wiedzieć, kiedy przypada niedziela handlowa w tym miesiącu.