W ciągu tygodnia rozłam w PiS? "Prezes nie chce dać się ogrywać Mateuszowi"

Kamila Baranowska

Kamila Baranowska

Prezes Jarosław Kaczyński stawia Mateuszowi Morawieckiemu ultimatum, które - co było z góry wiadomo - ten odrzuca. Były premier nie zgadza się na likwidację stowarzyszenia Rozwój Plus ani odwołanie planowanej konferencji programowej. Jest to równoznaczne z wykluczeniem z partii i, jak słyszymy, tym razem prezes Kaczyński jest gotów to zrobić. Rozłam w PiS wisi w powietrzu.

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Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński rozmawiają podczas oficjalnego wydarzenia, siedząc obok siebie.
Mateusz Morawiecki i Jarosław KaczyńskiJACEK DOMINSKIAgencja SE/East News

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński postawił Mateuszowi Morawieckiemu ultimatum, które zostało odrzucone, co może prowadzić do wykluczenia Morawieckiego z partii.
  • W kierownictwie PiS zapadła decyzja, że członkowie mają zrezygnować z działalności w organizacjach takich jak Rozwój Plus w ciągu siedmiu dni, co wywołało podziały i wzajemne oskarżenia w partii.
  • Zarówno stronnicy, jak i przeciwnicy Morawieckiego uważają, że możliwy jest rozłam w PiS, a liczba posłów, którzy mogą odejść lub zostać wykluczeni, jest przedmiotem dyskusji.
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Jarosław Kaczyński celowo idzie na zwarcie z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS uznał, że okres wakacyjny to niezły moment na wewnątrzpartyjne porządki i poukładanie sobie spraw przed wyborami w 2027 roku.

Nie wszyscy w partii podzielają jego zdanie, zwracając uwagę, że akurat w momencie, gdy Donald Tusk ma kłopoty z rozwijającą się aferą szpitalną i musi się tłumaczyć z patologii w ochronie zdrowia, opozycja powinna zajmować się rozliczaniem rządu, a nie sama sobą.

- W ostatnich dniach temat walk frakcyjnych w PiS trochę przycichł, nie było już nagłówków o rozłamie. No to prezes postanowił to zmienić - śmieje się, kręcąc głową jeden z polityków PiS.

Kaczyński stawia ultimatum Morawieckiemu

W środę po południu zebrało się prezydium komitetu politycznego PiS, czyli ścisłe kierownictwo partii, które podjęło uchwałę dotyczącą funkcjonowania stowarzyszeń.

- Zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni - poinformował po posiedzeniu prezydium komitetu rzecznik partii Rafał Bochenek.

Członkiem tego gremium jest także Mateusz Morawiecki, który jednak w środowym spotkaniu nie uczestniczył. Od pewnego czasu konsekwentnie bojkotuje posiedzenia PKP, woląc rozmawiać z prezesem Kaczyńskim w cztery oczy.

Uchwała prezydium komitetu to ultimatum postawione przede wszystkim Mateuszowi Morawieckiemu, który od miesięcy buduje własne stowarzyszenie Rozwój Plus.

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Przeciwnicy byłego premiera wewnątrz PiS są przekonani, że to zalążek konkurencyjnej wobec PiS partii. Podobnie ma uważać sam prezes, który w gronie swoich współpracowników miał z przekąsem powiedzieć, że "jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka i chodzi jak kaczka, to jest to kaczka".

Do tego doszedł jeszcze aspekt finansowy. Rzecznik Bochenek zwrócił uwagę, że "planowane działania w oczywisty sposób prowadzą do odebrania PiS finansowania niezbędnego do zwycięstwa".

Podczas posiedzenia kierownictwa dyskutowano o tym, że działalność około polityczna stowarzyszeń może prowadzić do zakwestionowania przez PKW subwencji na działalność partii.

- Prezes jest wyczulony na tym punkcie i nie chce dawać pretekstów do takich decyzji, bo wiemy już, jak to jest - mówi nam poseł PiS.

Stronnicy Morawieckiego nie uznają tej argumentacji, twierdząc, że jest to pretekst, aby móc zrzucić na nich winę za ewentualny rozłam.

- Jakoś od lat przy PiS działają stowarzyszenia jak choćby OdNowa Marcina Ociepy i nigdy nikt nie miał żadnych wątpliwości co do finansowania. Ani prezes, ani PKW - słyszymy.

Kaczyński nie chce stowarzyszenia Rozwój Plus

To nie pierwszy raz, gdy prezes PiS podejmuje próbę zablokowania działalności stowarzyszenia Morawieckiego. W kwietniu, kilka tygodni po tym, gdy Morawiecki publicznie ogłosił budowę własnego stowarzyszenia, Kaczyński stwierdził, że działa ono na szkodę Polski, a dla ludzi, którzy do niego przystąpią nie będzie miejsca na listach PiS.

Szybko się jednak z tego wycofał, widząc, że Morawiecki się nie cofnie i nie chcąc eskalować konfliktu. Ostatecznie Kaczyński i Morawiecki doszli do porozumienia podczas słynnej siedmiogodzinnej kolacji w domu Adama Bielana.

Zadra jednak została. - Przeciwnicy Mateusza od tamtej pory sączyli prezesowi, że został upokorzony, że w oczach opinii publicznej to Morawiecki wygrał i tak dalej. Prezes jest czuły na takie uwagi, więc te podszepty padały na podatny grunt - uważa stronnik byłego premiera.

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Politycy z frakcji przeciwnej Morawieckiemu mówią jednak co innego. - Nie możemy być jak żona alkoholika, która ciągle wypiera fakt, że jej mąż pije i ciągle go tłumaczy, że nie chciał, że kocha, że to dobry człowiek, że wcale nie ma złych intencji, choć wszyscy dookoła pukają się w głowę. Kiedyś trzeba tę relację po prostu przeciąć. Prezes już nie chce i nie może dać się dłużej ogrywać Mateuszowi - obrazowo przedstawia sprawę jeden z posłów z frakcji anty-morawieckiej.

Walka frakcji w PiS. Maślarze kontra harcerze

I wskazuje, że to były premier cały czas eskaluje konflikt wewnątrz partii. - Każda jego wypowiedź, każde jego działanie to odcinanie się od PiS i linii partii. I tak prezes był bardzo cierpliwy, ale miarka się przebrała - mówi.

Gdy dopytujemy o konkrety, rozpoczyna wyliczankę:

- Gdy nasz kandydat na premiera prezentował swoje pomysły programowe, Morawiecki kompletnie się od tego dystansował, a nawet mówił, że zamiast proponować podniesienie kwoty wolnej do 180 tysięcy, można by ją podnieść do 200 tysięcy. Gdy prezes i Błaszczak odesłali ordery ukraińskie Zełenskiemu, to ten zapowiedział, że swojego nie odeśle, a następnie oddał go do muzeum. Ostentacyjnie, byle odróżnić się od PiS. Gdy wybuchła afera szpitalna, to pierwszy bez konsultacji z partią ogłosił propozycje zmian w ochronie zdrowia, a przecież takie rzeczy powinien robić Czarnek, nie on. Cały czas jeździ i tworzy struktury stowarzyszenia, choć umówił się z prezesem, że nie będzie tego robił. Mogę wymieniać bez końca - mówi nasz rozmówca.

Jednak tym, co przelało czarę goryczy miały być: ostatni wywiad Morawieckiego w popularnym podcaście Żurnalisty, z którego powycinane wypowiedzi masowo trafiały na biurko prezesa oraz zapowiedź organizacji dużej konferencji programowej, połączonej z grillem na przełomie lipca i sierpnia.

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U Żurnalisty Morawiecki zapytany o reakcję Kaczyńskiego na założenie stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że prezes nie był z tego powodu "jakoś nadmiernie szczęśliwy", śmiejąc się z tego, co w partii zostało zinterpretowane jako naigrywanie się z prezesa. Podkreślał też, że podczas rozmowy z Kaczyńskim "nie oddał swojej podmiotowości" i "na pewno jej nie odda, bo będzie jej bronił jak niepodległości".

Grill u Morawieckiego. "Robimy swoje"

Z kolei grill, połączony z szeregiem debat i paneli programowych to zdaniem części polityków PiS jawne działanie w kontrze do PiS, bo Morawiecki z nikim tego, co robi, nie konsultował.

- Bez przesady, że mamy teraz przepraszać za to, że w przeciwieństwie do reszty partii mamy pomysły, inicjatywę i że chce nam się w opozycji pracować. Mam wrażenie, że tylko my coś robimy, a reszta partii zajmuje się wyłącznie donoszeniem na Mateusza do prezesa. Przecież to jest cyrk - odpowiada jeden ze stronników Morawieckiego.

Dlatego Mateusz Morawiecki i jego otoczenie nie zamierzają dostosować się do ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Nie zamkną więc stowarzyszenia ani nie odwołają grilla.

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" - stwierdził w długim wpisie w serwisie X Morawiecki.

- Robimy swoje, niczego nie odwołujemy, nic nie zmieniamy, na wszystkie scenariusze jesteśmy przygotowani. Zapraszamy na grilla - odpisał mi na pytanie o polityczną przyszłość jeden ze zwolenników Morawieckiego.

W obu konkurencyjnych frakcjach coraz mocniejsze jest przekonanie o tym, że "rozłam wisi w powietrzu". - Tym razem będzie już wóz albo przewóz - deklaruje jeden z przeciwników Morawieckiego.

Nasz rozmówca jest przekonany, że tym razem prezes się już nie cofnie. - Daję 80 procent szans na to, że Morawiecki i jego ludzie zostaną wyrzuceni - mówi.

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Związani z Morawieckim "harcerze" (tak bywa określana jego frakcja) mówią z kolei, że byli zaskoczeni ultimatum i przebiegiem posiedzenia kierownictwa partii. - Niestety prezes wskutek słuchania złych doradców zmierza do unicestwienia PiS, bo to się źle skończy. Dla PiS, nie dla nas - mówi z przekonaniem stronnik Morawieckiego.

Przeciwnik byłego premiera:

- Skończą jak PJN albo inna fajno-prawica. Oni nie potrafią zrozumieć tego, że są silni siłą PiS, a gdy tego szyldu im zabraknie, to wszystko im się posypie. Bo niby z jakiej racji na przykład Mateusz ma nadal być szefem partii EKR w Brukseli, jako kto? - pyta nasz rozmówca.

Porównania do PJN albo byłej partii Jarosława Gowina pojawiają się w kontekście Morawieckiego bardzo często. Mają być dowodem na to, że na scenie politycznej nie ma miejsca dla umiarkowanej prawicy.

PiS w imadle. Morawiecki liczy szable

Środowisko Morawieckiego ma na to swoją odpowiedź. - Gdy powstawały PJN czy Porozumienie Gowina, PiS było na prawicy hegemonem i rozdawało karty. Dziś PiS ma po prawej stronie dwie silne Konfederacje, które PiS ściskają z prawej strony, a teraz na własne życzenie prezes chce stworzyć formację, która będzie PiS ściskać od strony konserwatywnego centrum. PiS będzie jak w imadle. Żal patrzeć, jak grupa polityków, która otoczyła Kaczyńskiego doprowadza dużą partię, z historią i dorobkiem, do upadku - uważa polityk PiS.

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Dziś pytanie, które wisi w powietrzu dotyczy liczby osób, które mogą zostać wykluczone z PiS wraz z Morawieckim. Współpracownicy byłego premiera deklarują bowiem, że sami odchodzić nie zamierzają. Poczekają siedem dni i zobaczą, co się wydarzy, bo - jak przekonują - prezes nie raz zmieniał zdanie, więc może dojść jeszcze do zwrotu akcji.

Uchwała kierownictwa mówi jednak jasno, że każdy, kto do 23 lipca nie złoży oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszenia, poniesie konsekwencje w tym utratę członkostwa w PiS. Przeciwnicy Morawieckiego szacują, że wraz z nim wykluczonych z partii na własne życzenie może być "góra 20 posłów".

Zwolennicy są przekonani, że będzie to raczej bliżej 40 posłów. - Ludzie nie mają nic do stracenia. Przy tak niskich notowaniach i tak PiS dostanie w każdym okręgu o jeden-dwa mandaty mniej, a ci, którzy sympatyzowali z Mateuszem i tak nie będą mieli już życia w partii - przekonuje nasz rozmówca.

- Poza tym nastroje u nas są bojowe. To jest tak, że jak goni cię wściekły pies, to już nie kalkulujesz, tylko biegniesz ile sił w nogach. I nawet nie wiesz, jak dobry wynik jesteś w stanie wtedy wycisnąć - konkluduje.

Kamila Baranowska

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