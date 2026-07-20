W całym kraju zawyją syreny alarmowe. RCB z apelem, "zachowaj spokój"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

We wtorek na terenie całego kraju rozlegną się syreny alarmowe. Testy sygnałów dźwiękowych będą częścią ćwiczeń "Alarm-26" i odbędą się w godzinach między 7 a 19. "Zachowaj spokój" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie.

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Panorama Szczecina z lotu ptaka
Panorama Szczecina z lotu ptakaDariusz Gorajski Agencja FORUM

W skrócie

  • We wtorek na obszarze całego kraju odbędą się testy sygnałów alarmowych, które będą trwać między godziną 7 a 19.
  • Celem ćwiczeń "Alarm-26" jest sprawdzenie działania systemów ostrzegania i alarmowania ludności poprzez wyemitowanie dwóch różnych sygnałów akustycznych według obowiązujących przepisów.
  • Testy mają charakter szkoleniowy i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia; informacje o ćwiczeniach przekazywane są przez lokalne władze oraz urzędy.
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Ćwiczenia pod kryptonimem "Alarm-26", obejmujące masowe testy sygnałów dźwiękowych, rozpoczną się we wtorek, 21 lipca, o godzinie 7 i potrwają do 19. W związku z testami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert.

"Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój" - zaapelowano. Wiadomość otrzymali mieszkańcy całego kraju. 

Alert RCB. W całym kraju zawyją syreny, to ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie praktycznego użycia systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Testy będą miały charakter wyłącznie szkoleniowy. Nie oznaczają realnego zagrożenia.

W ich trakcie zostaną wyemitowane dwa akustyczne sygnały alarmowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający trzy minuty.

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Komunikaty w związku z planowanymi testami są publikowane przez lokalne władze w całej Polsce. Specjalne ogłoszenia przygotowała część Urzędów Wojewódzkich czy Komend Państwowej Straży Pożarnej.

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