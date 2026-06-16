W skrócie Sławomir Mentzen skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za brak realizacji zapowiedzi odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował zamiar odebrania odznaczenia po tym, jak prezydent Ukrainy uhonorował jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA", co wywołało krytykę w Polsce.

Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu, a rozstrzygnięcie ma zapaść "w najbliższych dniach".

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"Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić!" - napisał, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Swój wpis polityk opatrzył nagraniem.

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Sławomir Mentzen zwrócił się do Karola Nawrockiego: Minęły ponad dwa tygodnie

- Minęły już ponad dwa tygodnie, od kiedy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - przypomniał polityk.

Jak stwierdził poseł, "nie rozumie" on, jak mogło dojść do takiej sytuacji. - Jeżeli się zapowiedział, że odbierze się jakiś order, to należy go odebrać. W przeciwnym wypadku stawia to w bardzo złym świetle zarówno państwo polskie, jak i polskiego prezydenta - dodał.

- Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić! - wskazał poseł.

Spór o upamiętnienie UPA

Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie, w odpowiedzi na decyzję ukraińskiego przywódcy, która wywołała poważny spór dyplomatyczny na linii Warszawa - Kijów.

Prezydent Ukrainy pod koniec maja przekazał, że jedna z jednostek ukraińskich sił zbrojnych otrzyma imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Ogłoszenie to spotkało się z natychmiastową falą krytyki na polskiej scenie politycznej. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki, choć pierwszy z polityków zrobił to w sposób wyraźnie bardziej stonowany.

Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" "jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną".

Wołodymyr Zełenski zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

Prezydent Nawrocki z kolei zaproponował, aby jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Organ ten miał już przedstawić głowie państwa swoją opinię w tej sprawie.

- Poczekamy jeszcze kilka dni na ostateczne rozstrzygnięcie, natomiast opinia pana prezydenta jest wszystkim znana - stwierdził w zeszłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, m.in. w uznaniu zasług dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich, współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomności w walce o prawa człowieka.

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta, który nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł orderów.

Głowa państwa może także podjąć decyzję o pozbawieniu orderu w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny".





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