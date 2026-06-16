"W bardzo złym świetle". Mentzen uderza w Nawrockiego, w tle spór o UPA
"Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić!" - napisał Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji uderzył w ten sposób w prezydenta Karola Nawrockiego, który kilka tygodni temu zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta była pokłosiem sporu o upamiętnienie żołnierzy UPA w Ukrainie.
W skrócie
- Sławomir Mentzen skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za brak realizacji zapowiedzi odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
- Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował zamiar odebrania odznaczenia po tym, jak prezydent Ukrainy uhonorował jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA", co wywołało krytykę w Polsce.
- Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu, a rozstrzygnięcie ma zapaść "w najbliższych dniach".
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"Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić!" - napisał, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Swój wpis polityk opatrzył nagraniem.
Sławomir Mentzen zwrócił się do Karola Nawrockiego: Minęły ponad dwa tygodnie
- Minęły już ponad dwa tygodnie, od kiedy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - przypomniał polityk.
Jak stwierdził poseł, "nie rozumie" on, jak mogło dojść do takiej sytuacji. - Jeżeli się zapowiedział, że odbierze się jakiś order, to należy go odebrać. W przeciwnym wypadku stawia to w bardzo złym świetle zarówno państwo polskie, jak i polskiego prezydenta - dodał.
- Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić! - wskazał poseł.
Spór o upamiętnienie UPA
Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie, w odpowiedzi na decyzję ukraińskiego przywódcy, która wywołała poważny spór dyplomatyczny na linii Warszawa - Kijów.
Prezydent Ukrainy pod koniec maja przekazał, że jedna z jednostek ukraińskich sił zbrojnych otrzyma imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".
Ogłoszenie to spotkało się z natychmiastową falą krytyki na polskiej scenie politycznej. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki, choć pierwszy z polityków zrobił to w sposób wyraźnie bardziej stonowany.
Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" "jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną".
Wołodymyr Zełenski zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?
Prezydent Nawrocki z kolei zaproponował, aby jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Organ ten miał już przedstawić głowie państwa swoją opinię w tej sprawie.
- Poczekamy jeszcze kilka dni na ostateczne rozstrzygnięcie, natomiast opinia pana prezydenta jest wszystkim znana - stwierdził w zeszłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, m.in. w uznaniu zasług dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich, współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomności w walce o prawa człowieka.
Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta, który nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł orderów.
Głowa państwa może także podjąć decyzję o pozbawieniu orderu w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny".